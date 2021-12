«Λυπητερή» ήρθε για τον Άντριου Κουόμο! Επιτροπή δεοντολογίας απαιτεί από τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης την επιστροφή 5,1 εκατομμυρίων δολαρίων από την έκδοση των απομνημονευμάτων του.

Συγκεκριμένα, ο Άντριου Κουόμο καλείται να δώσει 5,1 εκατομμύρια δολάρια που έλαβε από την έκδοση των απομνημονευμάτων του, επειδή παραβίασε τον κανονισμό δεοντολογίας της Πολιτείας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της επιτροπής.

Η Κοινή Επιτροπή Δημόσιας Δεοντολογίας (JCOPE) με ψήφους 12 προς 1 τάχθηκε υπέρ της επιστροφής των χρημάτων από τον Κουόμο, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο.

Ο πρώην κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης έχει 30 ημέρες για να επιστρέψει τα χρήματα που κέρδισε από τη συγγραφή του βιβλίου «Αμερικανική Κρίση: Μαθήματα Ηγεσίας από την Πανδημία COVID-19».

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα θα αποφασίσει πως θα διατεθούν τα χρήματα, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «The New York Times».

Σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του Κουόμο, ο Τζιμ Μακγκουάιρ, ανέφερε ότι θα πολεμήσει κατά της εντολής.

«Οι ενέργειες της JCOPE είναι αντισυνταγματικές, υπερβαίνουν τις εξουσίες της και φαίνεται ότι καθοδηγούνται από πολιτικά συμφέροντα και όχι από τα γεγονότα και το νόμο. Στην περίπτωση που επιδιώξουν να επιβάλλουν την εντολή, θα τους δούμε στα δικαστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μακγκουάιρ.

Τον Νοέμβριο η επιτροπή εκτίμησε ότι ο Κουόμο απέτυχε να τηρήσει τους κανονισμούς της πολιτείας που διέπουν τις εξωτερικές δραστηριότητες των δημόσιων αξιωματούχων, όπως η συγγραφή ενός βιβλίου με αντάλλαγμα πληρωμή για τα πνευματικά δικαιώματα ή κάποια άλλη αποζημίωση.

Σύμφωνα με την ίδια επιτροπή, ο Κουόμο χρησιμοποίησε πολιτειακούς πόρους για την ολοκλήρωση της συγγραφής του βιβλίου και είπε ψέματα για τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της συγγραφής του.

New York’s Ethics Commission has ordered former Gov. Andrew Cuomo to give up more than $5 million that he was paid for his book about the coronavirus pandemic. pic.twitter.com/B0ugXkELRq