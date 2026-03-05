Άντριου: Πρώην σύντροφός του τον «ξεπλένει» για την επίμαχη φωτογραφία πάνω από γυναίκα στο πάτωμα – «Της έκανε τεχνητή αναπνοή»

Μία μάλλον περίεργη εξήγηση επιχείρησε να δώσει μία πρώην σύντροφος του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου για την επίμαχη φωτογραφία που τον δείχνει πάνω από το σώμα μιας γυναίκας πεσμένης στο πάτωμα στα αρχεία Επστάιν που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η φωτογραφία του Άντριου εντοπίστηκε στα αρχεία του παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν και δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μαζί με άλλα 3 εκατομμύρια σελίδες που σχετίζονται με τον καταδικασμένο επιχειρηματία που, τελικά, πέθανε στη φυλακή το 2019.

Σε αυτή τη φωτογραφία ο πρώην πρίγκιπας εικονίζεται με λευκό μπλουζάκι και τζιν παντελόνι, να χαμογελά, ενώ βρίσκεται πάνω από μία γυναίκα πεσμένη στο πάτωμα ενώ το πρόσωπό της έχει καλυφθεί.

Αν και από μόνο του το ντοκουμέντο δεν συνιστά απόδειξη παράνομης πράξης, ωστόσο έχει δημιουργήσει αίσθηση, καθώς πλέον είναι γνωστός ο βίος και η πολιτεία και φυσικά οι ανώμαλες ερωτικές προτιμήσεις του Άντριου.

Ποια είναι η γυναίκα που «ξεπλένει» τον Άντριου

Τώρα, μία πρώην σύντροφος του άλλοτε Δούκα της Υόρκης, η Βικτόρια Χέρβεϊ, υποστήριξε ότι υπάρχει μια απολύτως λογική εξήγηση για τη φωτογραφία, ισχυριζόμενη ότι σε αυτή τη φωτογραφία ο Άντριου απαθανατίστηκε «ενώ έκανε μάθημα τεχνητής αναπνοής».

Η Χέρβεϊ, η οποία είχε ερωτική σχέση με τον Άντριου, λίγο μετά το διαζύγιό του με τη Σάρα Φέργκιουσον το 1999, εμφανίστηκε στο podcast Outspoken του Dan Wootton για να συζητήσει τη θεωρία της σχετικά με το τι συνέβαινε στη φωτογραφία.

Αμφισβητώντας την άποψή της, ο Wootton τη ρώτησε: «Ακόμη και μετά τη δημοσίευση σελίδων από τα αρχεία του Επστάιν, εξακολουθείς να λες ότι δεν πιστεύεις πως η Βιρτζίνια Τζιουφρέ και ο Άντριου είχαν καν συναινετική σεξουαλική επαφή; Εξακολουθείς να πιστεύεις ότι η φωτογραφία είναι ψεύτικη;».

«Απολύτως», απάντησε η Χέρβεϊ, πριν ο παρουσιαστής αναφερθεί στη συγκεκριμένη φωτογραφία και τη ρωτήσει: «Τότε τι συμβαίνει εδώ;».

Σε απάντηση, η Χέρβεϊ υπενθύμισε ότι ο Γούτον είχε κατηγορηθεί πως εξαπάτησε μια συνάδελφό του ώστε να του στείλει προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο, λέγοντας: «Εσύ κατηγορήθηκες ψευδώς και τώρα βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα γι’ αυτό, το κάνεις μόνο για τα κλικ. Έστειλα μήνυμα στη Λία, που είναι η δικηγόρος της Γκισλέιν [Μαξγουέλ], και η Γκισλέιν είναι εκπαιδευμένη στην παροχή πρώτων βοηθειών και στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών».

Αυτό το τελευταίο η Χέρβεϊ το επισήμανε προκειμένου να στηρίξει τη θεωρία της ο Άντριου στην επίμαχη φωτογραφία κάνει μαθήματα τεχνητής αναπνοής.

Όταν ο Γούτον τη ρώτησε αν πραγματικά πιστεύει ότι ο Άντριου κάνει CPR στη φωτογραφία, εκείνη επέμεινε: «Ναι, είναι μέρος του μαθήματος».