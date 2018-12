Απειλούν να κόψουν κομματάκια τον μικρό “Μέσι”! – Video

Ο τότε 5χρονος Αφγανός, Μουρτάζα Αχμάντι, ονειρευόταν να αποκτήσει μία φανέλα του αγαπημένου του Μέσι. Καθώς η οικογένειά του δεν μπορούσε να εκπληρώσει την επιθυμία του, ο μεγαλύτερος αδελφός του, Χαμαγιόν, του έφτιαξε μια αυτοσχέδια φανέλα με τα χρώματα της “Μπάρτσα” με πλαστική σακούλα, επάνω στην οποία, μάλιστα, έγραψε και το νούμερο 10, που είναι αυτό της φανέλας του Μέσι.

Όταν ο Χαμαγιόν ανάρτησε στο Facebook την φωτογραφία του Μουρτάζα με την “φανέλα” του Μέσι, όχι μόνο αυτή έγινε viral, αλλά μέσω της UNICEF, στην οποία ο Μέσι είναι πρεσβευτής Καλής Θέλησης, ο μικρός Αφγανός εντοπίστηκε και το όνειρό του έλαβε “σάρκα και οστά”, όταν συνάντησε το ίνδαλμά του στο Κατάρ και πήρε από τον ίδιο τον Μέσι δώρο δύο φανέλες και μία μπάλα με την υπογραφή του.

Τώρα, όμως, η ζωή του “μικρού Μέσι”, όπως αποκαλείται πλέον ο Μουρτάζα, βρίσκεται σε κίνδυνο αφού οι Ταλιμπάν απείλησαν πως θα τον δολοφονήσουν και “θα τον κόψουν σε κομμάτια”, αν τον πιάσουν.

Τον Νοέμβριο η οικογένεια του Μουρτάζα και χιλιάδες άλλοι συμπατριώτες τους, που ζουν στην νοτιοανατολική επαρχία Γκανζί, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους ύστερα από επίθεση των Ταλιμπάν. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) εντόπισε την οικογένεια του μικρού Αφγανού σε ένα φτωχικό σπίτι στην Καμπούλ.

Η μητέρα του Μουρτάζα, Σαφίκα, αποκάλυψε πως μια νύχτα, όταν άκουσαν πυροβολισμούς, εγκατέλειψαν βιαστικά το σπίτι τους και άφησαν πίσω όλα τα υπάρχοντά τους, μαζί και τα δώρα που έδωσε ο Μέσι στον μικρό θαυμαστή του.

Η οικογένεια του Μουρτάζα ανήκει στην φυλή των σιιτών Χαζάρα, τους οποίους κυνηγούν με μανία οι Σουνίτες Ταλιμπάν αλλά, όπως δήλωσε η μητέρα του μικρού, τώρα που ο γιος της είναι διάσημος κινδυνεύει περισσότερο από τους Ταλιμπάν.

Όπως έμαθε η οικογένεια, όταν οι Ταλιμπάν μπήκαν τον Νοέμβριο στην πόλη τους, έψαχναν τον 7χρονο με το όνομά του και είπαν πως “αν τον πιάσουν θα τον κόψουν σε κομμάτια”.

Όμως, σύμφωνα πάντα με την μητέρα του αγοριού, στην πόλη που ζούσαν, ο Μουρτάζα κινδύνευε και από ντόπιους “ισχυρούς” άνδρες, που απειλούσαν πως θα πάρουν το παιδί αν

η οικογένεια δεν τους πληρώσει, επειδή πίστευαν πως ο Μέσι έχει δώσει χρήματα στην οικογένεια.

Μάλιστα, εξαιτίας αυτών των απειλών, το 2016 η οικογένεια του Μουρτάζα μετακόμισε στο Πακιστάν για να είναι ασφαλής αλλά επέστρεψε στο Αφγανιστάν, όταν δεν είχε πια χρήματα.

