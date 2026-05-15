Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ για τσάι στους κήπους του Τζόνγκνανχαϊ: Το δώρο του Κινέζου προέδρου και η σύσφιξη σχέσεων

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επίσκεψή του στην Κίνα «απίστευτη» και δήλωσε πως οι δύο ηγέτες κατάφεραν να λύσουν ζητήματα «που άλλοι δεν θα μπορούσαν»
Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν ξανά, κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στο Πεκίνο. Ο Κινέζος πρόεδρος υποδέχθηκε τον Αμερικανό ομόλογό του με μία χειραψία, στους κήπους του Τζόνγκνανχαϊ, του «άδυτου» δηλαδή της κινεζικής ηγεσίας.

Το εν λόγω συγκρότημα που περιβάλλεται από τα ιστορικά κόκκινα τείχη και είναι από τα πιο μυστήρια μέρη της χώρας, περιλαμβάνει λίμνες και κήπους ενώ είναι γεμάτο με διοικητικά κτίρια. Δημοσιογράφοι «έπιασαν» τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ να περπατούν στους κήπους αλλά λίγο μετά απομακρύνθηκαν καθώς ήθελαν η συζήτησή τους να συνεχιστεί ιδιωτικά.

Το συγκρότημα του Ζονγκνανχάι που θεωρείται άβατο μιας και ελάχιστοι έχουν πρόσβαση σε αυτό, έχει παραδοσιακές κινεζικές στέγες και παρτέρια γεμάτα ροζ, κίτρινα και κόκκινα τριαντάφυλλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τα τριαντάφυλλα. «Είναι τα πιο όμορφα που έχω δει ποτέ», ανέφερε με τον Σι να απαντά πως θα του στείλει σπόρους ως δώρο.

Πριν ξεκινήσει η κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε πως η επίσκεψή του στην Κίνα ήταν απίστευτη, λέγοντας μάλιστα πως προέκυψαν πολλά καλά από αυτήν.

Τόνισε πως κλείστηκαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και έλυσαν ζητήματα που «άλλοι δεν θα μπορούσαν να λύσουν».

Μιλώντας για τη σχέση των δύο χωρών, την περιέγραψε ως «πολύ ισχυρή».

Κάμερες ασφαλείας παρακολουθούν κάθε σημείο και κίνηση. Πολλοί περιγράφουν το Ζονγκνανχάι ως τον «Λευκό Οίκο» της Κίνας.

Σε κλειστό κύκλο η συνάντηση των δύο ηγετών

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αναχωρήσει από το Πεκίνο το απόγευμα της Παρασκευής. Μέχρι να επιβιβαστεί το προεδρικό αεροσκάφος, αναμένεται να έχει νέο γύρο συνομιλιών με τον Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος όμως θα διεξαχθεί σε πιο κλειστό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης για το τσάι, θα συμμετάσχουν αυτή τη φορά μικρότερα σχήματα αξιωματούχων.

Τον Ντόναλντ Τραμπ θα συντροφεύσουν ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, καθώς και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα, Ντέιβιντ Περντιού.

Στο πλευρό του Σι Τζινπίνγκ θα σταθούν ο επικεφαλής του γραφείου του Τσάι Τσι, ο υπουργός Εξωτερικώ,  Γουανγκ Γι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ, που θεωρείται βασικός διαπραγματευτής για τα εμπορικά ζητήματα, καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μα Ζαοξού και ο πρέσβης της Κίνας στις ΗΠΑ Σιε Φενγκ.

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, μέχρι στιγμής, βαίνει καλώς.

Οι δύο ηγέτες έστειλαν μήνυμα συνεργασίας και ενότητας παρά την σκληρή προειδοποίηση του Σι Τζινπίνγκ για την Ταϊβάν. Ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποίησε τον Αμερικανό ομόλογό του πως το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να φέρει σε σύγκρουση τις δύο χώρες.

