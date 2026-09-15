Απίστευτα σκηνικά σε επίδειξη στη Νέα Υόρκη: Στέλεχος της βιομηχανίας της μόδας ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα ακτιβιστές της PETA

Ακραίο περιστατικό βίας συνέβη την Κυριακή (13.09.2026) σε επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, ανάμεσα σε ακτιβιστές της PETA και τον διευθύνων σύμβουλο και πρόεδρο του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA), Στίβεν Κολμπ.

Η ένταση ανάμεσα στους ακτιβιστές και το στέλεχος της βιομηχανίας της μόδας ξεκίνησε όταν διαδηλωτές της PETA εμφανίστηκαν ξαφνικά κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα κατά της μάρκας που ανήκει στη H&M.

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Τους ακτιβιστές σταμάτησε ο Στίβεν Κολμπ. Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου από το επεισόδιο φαίνεται ο Κολμπ αρχικά να σπρώχνει έναν διαδηλωτή μακριά από την πασαρέλα, να τον ακινητοποιεί σε μια γωνία και να του κλείνει το στόμα με το χέρι, πριν να τον παραλάβουν άνδρες ασφαλείας και να τον απομακρύνουν.

Σε επόμενο βίντεο ο Κολμπ φαίνεται να ακινητοποιεί μία γυναίκα που φώναζε «προστατέψτε τα πρόβατα, βγάλτε το μαλλί από την πασαρέλα». Αφού της έπιασε και τα δύο χέρια και την έριξε στο πάτωμα, πριν την ακινητοποιήσει με τα πόδια του και της κλείσει το στόμα.

🚨 THIS JUST HAPPENED AT NYFW!



A woman who crashed the NYFW COS runway, part of @HM group, to expose the suffering of sheep used for wool was grabbed and restrained, with her mouth covered, by Steven Kolb, @CFDA CEO and President. pic.twitter.com/Gga9VWWmSz — PETA (@peta) September 13, 2026

The CEO and president of the Council of Fashion Designers of America, Steven Kolb, has apologized after physically restraining PETA protesters at a New York Fashion Week show. pic.twitter.com/8e7Xc4oWDP — ABC News (@ABC) September 15, 2026

Μετά την έκταση που πήρε το συμβάν, ο Κολμπ τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησης στο Instagram στην οποία, μεταξύ άλλων, έγραψε: «Αντέδρασα με ακατάλληλο τρόπο σε ένα περιστατικό σε επίδειξη νωρίτερα σήμερα. Δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα να το κάνω. Έπρεπε να είχα αφήσει την ομάδα ασφαλείας να διαχειριστεί την κατάσταση».

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Σύμφωνα με τους New York Times ο άνδρας διαδηλωτής που ακινητοποιήθηκε ονομάζεται Μέισον Μελίτο και είναι υπεύθυνος εκστρατειών της PETA. Ο ίδιος δήλωσε στους ΝΥΤ ότι «δεν υπέστη σωματική βλάβη», αλλά χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό» ανακοινώνοντας ότι η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων θα καταθέσει μήνυση κατά του Κολμπ.

Εκπρόσωπος του Ομίλου H&M δήλωσε στη Daily Mail: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σημειώθηκε ένα δυσάρεστο περιστατικό κατά τη διάρκεια της επίδειξης της COS. Η ασφάλεια των καλεσμένων, των συναδέλφων και των συμμετεχόντων μας ήταν πάντοτε η κύρια προτεραιότητά μας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σε συνεργασία με την ομάδα ασφαλείας της».