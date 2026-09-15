Ντόναλντ Τραμπ: Μπλόκο στις ρυθμίσεις για την ΑΙ – «Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται είναι ένας έξυπνος πρόεδρος»

Αρνητικός εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ στις αυξανόμενες εκκλήσεις στελεχών της βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης για αυστηρότερη κρατική εποπτεία με τον Αμερικανό πρόεδρο να βάζει ως προτεραιότητα την επικράτηση των ΗΠΑ έναντι της Κίνας στην κούρσα της AI.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια «άρρωστη συνωμοσία» για την υπονόμευση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ). Όπως υποστήριξε όμως δεν χρειάζεται κανείς να ανησυχεί επειδή η δική του εποπτεία είναι επαρκής για να αποτρέψει οποιαδήποτε επικίνδυνη εξέλιξη.

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Χαρακτήρισε τις σχετικές ανησυχίες «απάτη», συγκρίνοντάς τες με όσα αποκαλεί «απάτη της υπερθέρμανσης του πλανήτη» αλλά και με την έρευνα για πιθανές σχέσεις της προεκλογικής εκστρατείας του με τη Ρωσία.

Ακόμα επανέλαβε τη στήριξή του στα data centers που τροφοδοτούν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά τις αντιδράσεις. «Οι άνθρωποι που λένε ότι η AI θα καταστρέψει τον κόσμο και ότι τα data centers είναι κακά για τις γειτονιές σας είναι οι ίδιοι που έλεγαν ότι ο κόσμος θα εξαφανιστεί εξαιτίας της “κλιματικής αλλαγής”», έγραψε, υποστηρίζοντας ότι τώρα «πέρασαν στην επόμενη απάτη».

Έξι αναρτήσεις σε μία ημέρα και τηλεφώνημα στον επικεφαλής της Nvidia

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, ο Τραμπ είχε κάνει έξι αναρτήσεις για το θέμα, αποτυπώνοντας το πόσο γρήγορα η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μετατραπεί σε κεντρικό ζήτημα της πολιτικής συζήτησης στις ΗΠΑ.

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Παράλληλα, τηλεφώνησε στον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, για να του δηλώσει ότι «τα ρομπότ δεν πρόκειται να αναλάβουν τον έλεγχο».

Ο ίδιος είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι χρησιμοποιεί προσωπικά Τεχνητή Νοημοσύνη. Σύμφωνα όμως με συμβούλους του, η χρήση αυτή περιορίζεται κυρίως στη δημιουργία εικόνων για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο επιφυλακτικός Τζει Ντι Βανς

Στελέχη της κυβέρνησης, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, αμφισβήτησαν επίσης τα κίνητρα στελεχών του κλάδου που ζητούν περισσότερη κρατική εποπτεία.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ αυστηρότερων δικλίδων ασφαλείας.

Η στάση του Λευκού Οίκου έρχεται σε αντίθεση με την αυξανόμενη καχυποψία της αμερικανικής κοινής γνώμης απέναντι στην AI, ενώ δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα και σε ευάλωτους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν τους ψηφοφόρους ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες τους.

Ακόμη και ορισμένα στελέχη του Λευκού Οίκου εκφράζουν ιδιωτικά προβληματισμό για τη φαινομενικά περιορισμένη ανησυχία του Τραμπ σχετικά με τους κινδύνους της AI, στάση την οποία διατηρεί εδώ και μήνες παρά τις προειδοποιήσεις από την ίδια τη βιομηχανία.

«Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται η AI είναι ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ήδη «τεράστια ποινική και ρυθμιστική εξουσία» απέναντι στις εταιρείες του κλάδου.

«Ο μόνος έλεγχος ή οι μόνες “δικλίδες ασφαλείας” που χρειάζεται η AI είναι ένας ισχυρός και έξυπνος – υψηλού IQ – πρόεδρος, και οι ΗΠΑ διαθέτουν έναν τέτοιο», έγραψε στο Truth Social.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ακόμη ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη εμποδίσει εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης να κάνουν «κακά ή δυνητικά κακά πράγματα», ενώ επιτέθηκε προσωπικά στον Αμοντέι, κατηγορώντας τον ότι τώρα εμφανίζεται ως «τέλειος μικρός άγγελος».

Η AI και η αμερικανική οικονομία

Ο Τραμπ έχει εδώ και καιρό αναδείξει τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ αρκετά κορυφαία στελέχη του κλάδου έχουν συνεισφέρει οικονομικά σε έργα και πρωτοβουλίες που θεωρεί σημαντικές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το ταμείο της ορκωμοσίας του αλλά και η αίθουσα εκδηλώσεων που κατασκευάζει στον Λευκό Οίκο.

Η εκρηκτική ανάπτυξη της AI έχει επίσης συμβάλει σε σημαντική άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών και έχει δώσει ώθηση στη μεταποίηση μέσω της κατασκευής νέων data centers.

Ο Τραμπ επικαλείται και τα δύο ως αποδείξεις της ισχυρής οικονομικής επίδοσης επί των ημερών του, χαρακτηρίζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη σε άλλη ανάρτησή του «τη χρυσή χήνα».

Την ίδια ώρα, όμως, ενισχύονται οι φόβοι για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, καθώς και οι αντιδράσεις για τις επιπτώσεις των data centers στις τοπικές κοινωνίες. Οι πρόσφατες προειδοποιήσεις σχετικά με ζητήματα ασφαλείας έχουν ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις εκκλήσεις για νέες δικλίδες προστασίας.

Νέες συσκέψεις για AI και κυβερνοασφάλεια

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ανέφεραν ότι εντός της εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με κυβερνητικούς ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια, προκειμένου να εξεταστούν πιθανά νέα μέτρα ρύθμισης.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον είχε δηλώσει την Κυριακή ότι επιθυμεί να συγκαλέσει συνομιλίες μεταξύ Τραμπ, βουλευτών και στελεχών της AI για να καθοριστεί η πορεία που θα ακολουθηθεί.

Τη Δευτέρα εκτίμησε ότι αυτή η συνάντηση πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη μία ή δύο εβδομάδες, προειδοποιώντας ωστόσο να μη βιαστεί το Κογκρέσο να θεσπίσει αυστηρούς κανόνες.

Όπως είπε, θα πρέπει να υπάρξει προσεκτική συζήτηση για την ευθύνη των εταιρειών να διασφαλίζουν την ασφάλεια και για το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της κυβέρνησης.

Προειδοποίησε ότι εάν η νομοθετική εξουσία επιβάλει υπερβολική γραφειοκρατία και υπερρύθμιση, οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να χάσουν το τεχνολογικό τους πλεονέκτημα, κάτι που, όπως τόνισε, συνιστά ζήτημα εθνικής ασφάλειας.