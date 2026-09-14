Υπόθεση Ζιζέλ Πελικό στη Βρετανία: 13 άνδρες στο εδώλιο για βιασμούς ναρκωμένης γυναίκας – Ομολόγησε ο σύζυγος

Φρίκη στο Μάντσεστερ σε μία υπόθεση που παραπέμπει στην αντίστοιχη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία. Στο σκαμνί κάθονται τη Δευτέρα (14.09.2026) 13 άνδρες με την κατηγορία του βιασμού γυναίκας που νάρκωνε και βίαζε και ο σύζυγός της επί δύο δεκαετίες.

Ο σύζυγος – κάτοικος βόρειας Αγγλίας, περίπου 60 ετών, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα της γυναίκας όπως στην περίπτωση της Ζιζέλ Πελικό – δήλωσε ένοχος ενώπιον κακουργιοδικείου του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που τον βαρύνουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ αυτών για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και κοινοποίηση ευαίσθητου προσωπικού υλικού χωρίς συγκατάθεση κατά την περίοδο μεταξύ 2004 και 2025.

Παραδέχθηκε εξάλλου ότι χορηγούσε ουσίες στη σύζυγό του με σκοπό να τη ναρκώσει.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η γυναίκα είχε πέσει κατ’ επανάληψη θύμα βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων μέσα στο ίδιο της το σπίτι, έχοντας ναρκωθεί από τον σύζυγό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλοι 12 άνδρες, ηλικίας από 28 έως 74 ετών, κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.

Husband admits drugging wife to sexually abuse and rape her over 20-year period https://t.co/Xni051sL6p pic.twitter.com/WsLKYo7Uwy — The Mirror (@DailyMirror) September 14, 2026

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.