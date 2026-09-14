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ProPublica: Ρώσος ολιγάρχης χρηματοδότησε τη γαμήλια δεξίωση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες

Μόνο η ενοικίαση ιδιωτικού νησιού λέγεται ότι κόστισε περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, ενώ το σόου πυροτεχνημάτων φέρεται να στοίχισε γύρω στα 70.000 δολάρια
Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ
Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ / (AP Photo / Julio Cortez)
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Ρώσος ολιγάρχης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του πρωτότοκου γιου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε σήμερα το site ProPublica.

Το δημοσίευμα για τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και την γαμήλια δεξίωση κατονομάζει τον Ουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (IBA), ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, τον Βλαντίμιρ Πούτιν και φέρεται να χρηματοδότησε τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ProPublica, ο Κρεμλιόφ έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον χλιδάτο γάμο στις Μπαχάμες.

Μόνο η ενοικίαση ιδιωτικού νησιού λέγεται ότι κόστισε περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, ενώ το σόου πυροτεχνημάτων φέρεται να στοίχισε γύρω στα 70.000 δολάρια.

«Για τη φιλία δεν απαιτείται πολιτικό κίνητρο. Η γενναιοδωρία δεν κρύβει απαραίτητα σκοπιμότητες. Και ορισμένες φορές ένα γαμήλιο δώρο είναι απλώς ένα γαμήλιο δώρο», σχολίασε στο Instagram η νύφη του Τραμπ, Μπετίνα Άντερσον, μετά τη δημοσίευση του επίμαχου ρεπορτάζ.

«Ο καλός μας φίλος Ουμάρ διοργάνωσε με μεγάλη γενναιοδωρία δυο υπέροχες γιορτινές βραδιές για εμάς, μετά τον γάμο μας», δήλωσε.

Έκανε λόγο για «ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο από έναν φίλο», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του ζεύγους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ProPublica, ο Κρεμλιόφ είχε γνωρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ λίγο πριν από τον γάμο, τον Μάιο, και ήταν μεταξύ αρκετών Ρώσων προσκεκλημένων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπος με κατηγορίες για σχέσεις με μέλη της ρωσικής ελίτ.

Το 2016, η ρωσική κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να επηρεάσει τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές προκειμένου να ευνοήσει τον Τραμπ, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας των ΗΠΑ.

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