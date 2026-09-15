Ουκρανία: Ρωσικά χτυπήματα σε πρατήριο καυσίμων και αποθήκες στο Κίεβο

Drones της Ρωσίας έπληξε πρατήριο καυσίμων στο Κίεβο το πρωί της Τρίτης (15.09.2026), ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι χτυπήθηκαν συνοικίες σε δεύτερη συνοικία και ότι διαπιστώθηκε «σοβαρός τραυματισμός» ενός άνδρα σε τρίτη.

Η επίθεση καταγράφτηκε μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν η μια τις ενεργειακές υποδομές της άλλης.

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Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν το τελευταίο διάστημα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο. Τους τελευταίους μήνες έβαλαν στο στόχαστρο συνολικά 300, κυρίως σε ή κοντά σε περιοχές στην πρώτη γραμμή.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν παράλληλα ότι διεξήχθησαν προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις.

russian terrorists have already attacked two gas stations in Kyiv this morning.



This is the fucking “nuclear power” the world is so afraid of.



A country 28 times larger, reduced to terrorizing gas stations in Ukraine’s capital.



This is russia’s “great power.” pic.twitter.com/eSi7IISRBL — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) September 15, 2026

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, ουκρανική πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιά σε αποθήκη της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon στην πόλη Ταγκανρόγκ (νοτιοδυτικά), μεταξύ άλλων, έκανε γνωστό ο περιφερειάρχης της Ραστόφ Γιούρι Σλιούσαρ.

Στη Σαμάρα, drones είχε στόχο βιομηχανική εγκατάσταση, ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Φεντόρισεφ, χωρίς να την κατονομάσει. Στην περιφέρεια αυτή βρίσκονται πολλά μεγάλα διυλιστήρια.