Γκαφατζήδες υπάρχουν πολλοί. Ένας επ’ αυτούς και ο Στάνλεϊ Τζόνσον, πατέρας του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.

Τι έκανε; Δημοσιοποίησε email στο οποίο ανέφερε παράπονα της Κίνας για τη στάση της Βρετανίας στο θέμα του κοροναϊού και στο… BBC!

Η Κίνα έχει παράπονα από τη Βρετανία και από τον Μπόρις Τζόνσον προσωπικά, γιατί ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν έχει, μέχρι σήμερα, στείλει κάποιο προσωπικό μήνυμα συμπαράστασης στο Πεκίνο που «παλεύει» με την έξαρση της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο κοροναϊός.

Τα παράπονα αυτά εξέφρασε ο πρέσβης της Κίνας στη Βρετανία, Λιού Σιαομίνγκ όταν συναντήθηκε επί μιάμιση ώρα, την Τρίτη, με τον πατέρα του Μπόρις Τζόνσον. Ως εδώ, όλα καλά.

Το πρόβλημα… ξεκίνησε όταν ο Στάνλεϊ Τζόνσον αποφάσισε να γράψει σε ένα email τα παράπονα του Κινέζου πρέσβη και να τα στείλει σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Μόνο που το email αυτό το κοινοποίησε κατά λάθος και στο BBC!

“Σχετικά με το ξέσπασμα του κοροναϊού, ο κ. Λιού προφανώς ανησυχεί επειδή δεν έχει υπάρξει ακόμη, έτσι ισχυρίστηκε, άμεση επαφή ανάμεσα στον πρωθυπουργό και στον κινέζο επικεφαλής του κράτους ή της κυβέρνησης με την μορφή ενός προσωπικού μηνύματος ή μιας τηλεφωνικής κλήσης”, έγραψε ο Στάνλεϊ Τζόνσον, σύμφωνα με το BBC.

Ο Στάνλεϊ Τζόνσον, επί χρόνια ακτιβιστής για το κλίμα, κλήθηκε στην πρεσβεία της Κίνας για να συζητήσει για τις Συνόδους που θα γίνουν, στην Κίνα και τη Βρετανία το φθινόπωρο, για την κλιματική αλλαγή.

Thank you Mr. Stanley Johnson for expressing your sympathy and support to the Chinese people who are fighting the novel coronavirus. With the support of British friends, we have the confidence and capability to beat the virus! pic.twitter.com/lMz7nOAmoj