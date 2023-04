Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίσσεται εδώ και μέρες στην Κένυα, καθώς οι αρχές της χώρας έχουν βρει μέχρι τώρα 73 πτώματα μελών αίρεσης, που αυτοκτόνησαν μαζί με νηστεία μέχρι θανάτου και δεν αποκλείεται να βρεθούν κι άλλοι σοροί.

Όσο κι αν φαίνεται παράξενο τα μέλη της αίρεσης στην Κένυα φέρονται να αυτοκτόνησαν λιμοκτονώντας, διότι πίστευαν ότι έτσι θα πάνε στον παράδεισο.

Στους 73 ανέρχονται οι πιστοί μιας αίρεσης που νήστεψαν μέχρι θανάτου για να πάνε στον παράδεισο, ανακοίνωσε απόψε (24.4.2023) η αστυνομία της Κένυας.

«Μέχρι στιγμής έχουμε βρει 73 πτώματα στο δάσος και οι έρευνες θα συνεχιστούν αύριο», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια αστυνομική πηγή.

Ο Πολ Μακένζι Νθένγκε είναι ο άνθρωπος που κατηγορείται ότι ώθησε τους οπαδούς της αίρεσής του να πεθάνουν από την πείνα στην ανατολική Κένυα.

Πρόκειται για έναν πρώην οδηγό ταξί που το 2003 αυτοανακηρύχθηκε «πάστορας» και τα ακραία κηρύγματά του οδήγησαν δύο φορές στη σύλληψή του τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα, ο Μακένζι Νθένγκε κατηγορείται για τη «σφαγή της Σακαχόλα», από την ονομασία του δάσους όπου βρέθηκαν δεκάδες πτώματα μελών της Διεθνούς Εκκλησίας της Χαρμόσυνης Είδησης, την οποία ίδρυσε ο ίδιος το 2003. Με βάση τον ακόμη προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Τζαφέτ Κούμε, 73 πιστοί πέθαναν. Ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο έκανε λόγο για έργο «τρομοκρατών».

Η αστυνομία, σε μια ανακοίνωσή της στις 14 Απριλίου, ανέφερε αρχικά ότι οι τοπικές αρχές επενέβησαν αφού πληροφορήθηκαν ότι «αθώοι πολίτες πέθαναν από την πείνα πιστεύοντας ότι θα συναντούσαν τον Ιησού, αφού υπέστησαν πλύση εγκεφάλου».

Το ίδιο βράδυ ο Πολ Μακένζι Νθένγκε, γνωρίζοντας ότι καταζητείται, παραδόθηκε στην αστυνομία. Έκτοτε κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στις 2 Μαΐου.

Horrible Kenyan authorities have exhumed dozens of bodies, mostly children, from a forest in southeast Kenya in what appears to be a religious starvation cult, with Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki describing it as a “massacre.” https://t.co/NsJxGrTR0z

Στον ιστότοπο της οργάνωσής του αναφέρεται ότι η εκκλησία «ιδρύθηκε στις 17 Αυγούστου 2003 από τον υπηρέτη του Θεού Π.Ν. Μακένζι». Αφού ίδρυσε παραρτήματα σε πολλές περιοχές της Κένυας, η Διεθνής Εκκλησία της Χαρμόσυνης Είδησης υπολογίζεται ότι έχει περισσότερα από 3.000 μέλη – τα 1.000 από αυτά στην παραλιακή πόλη Μαλίντι.

«Η αποστολή αυτής της εκκλησίας είναι να γαλουχήσει τους πιστούς με ολιστικό τρόπο σε όλους τους τομείς της χριστιανικής πνευματικότητας, ενώ θα προετοιμαζόμαστε για τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού μέσω της διδασκαλίας και του ευαγγελισμού», γράφει στον ιστότοπο.

Ο Πολ Μακένζι Νθένγκε μετέδιδε ένα πρόγραμμα με τίτλο «Μηνύματα του τέλους του κόσμου» στο οποίο αναφερόταν στις «διδασκαλίες, τα κηρύγματα και τις προφητείες για το τέλος του κόσμου που κοινώς αποκαλούνται εσχατολογία».

Υποστήριζε ότι «μεταφέρει το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού απαλλαγμένος από την απάτη και τη νόηση του ανθρώπου». Το 2017 ξεκίνησε και ένα κανάλι στο YouTube, όπου προβάλλονταν τα κηρύγματά που έκανε στην εκκλησία του στο Μαλίντι.

Μεταξύ άλλων προειδοποιούσε τους πιστούς να μην ακολουθούν τις πρακτικές του «δαίμονα», όπως να μην φορούν περούκες και να συναλλάσσονται μόνο με μετρητά. Την ίδια χρονιά συνελήφθη για πρώτη φορά με την κατηγορία της «ριζοσπαστικοποίησης», επειδή κήρυττε να μην στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο επειδή η σχολική εκπαίδευση δεν αναγνωρίζεται στην Αγία Γραφή.

Ο ίδιος δήλωνε ότι έκλεισε την εκκλησία του δύο χρόνια αργότερα και εγκαταστάθηκε στο χωριό Σακαχόλα, μέσα στο δάσος. «Είχα την αποκάλυψη ότι ήρθε η στιγμή να σταματήσω» είπε στις 25 Μαρτίου στην εφημερίδα The Nation. «Προσεύχομαι μόνος μου και με εκείνους που επέλεξαν να πιστεύουν», πρόσθεσε.

Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη ξανά, ως ύποπτος για τον θάνατο δύο παιδιών που πέθαναν από την πείνα, κατά διαταγή του, σύμφωνα με τον Τζαφέτ Κούμε. Ο αρχηγός της αστυνομίας διαβεβαίωσε ότι ο Μακένζι προέτρεψε τους πιστούς του «να νηστέψουν μέχρι θανάτου για να συναντήσουν τον Δημιουργό τους». Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 σελινιών (περίπου 670 ευρώ).

Founder of the Good News International church in Kenya, Pastor Paul McKenzie commanded his church members to fast in order to see Jesus. Already, 58 congregants have died from starvation.



The police have exhumed the bodies near the coastal town of Malindi as they investigate pic.twitter.com/IrPR0SS2uQ