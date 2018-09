Αποδεικνύουν αυτά τα ερείπια τη βιβλική ιστορία της Εξόδου;

Ο Μωυσής, σύμφωνα με τη Βίβλο, απελευθέρωσε τους Ισραηλίτες από τη δουλεία στην Αίγυπτο. Τους οδήγησε μέσα από την έρημο του Σινά πριν περάσουν τον ποταμό Ιορδάνη για την υποσχόμενη γη της Χαναάν.

Δεν υπάρχει ωστόσο ιστορική βάση για τον μύθο και οι ειδικοί συμφωνούν ότι οι Ισραηλίτες ήταν στην πραγματικότητα ντόπιοι στη Χαναάν. Μια αρχαία περιοχή που κάλυπτε το σημερινό Ισραήλ.

Οι επιστήμονες όμως αναλύουν τώρα αν τα ερείπια κοντά στον ποταμό Ιορδάνη είναι απόδειξη ενός νομαδικού ισραηλινού λαού που διασχίζει την αρχαία γη πριν από χιλιάδες χρόνια.

Do these ruins prove the Biblical story of Exodus? https://t.co/o38Hq69ZvI pic.twitter.com/HY8YKsKulL

— Archaeology (@Disappear_Citiz) September 26, 2018