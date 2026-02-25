Αποκάλυψη FT: Το παρασκήνιο της συνεργασίας Deutsche Bank και Επστάιν, ήταν «Key Client» της από το 2013-2019

Η Deutsche Bank όχι μόνο δέχτηκε ως πελάτη τον Τζέφρι Επστάιν αλλά διατήρησε τραπεζική σχέση μεζί του από το 2013 και για τα έξι επόμενα χρόνια – μέχρι τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2019, αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Εσωτερικά emails που ήρθαν στο φως αποκαλύπτουν πως ο Επστάιν δεν βρήκε απλώς τραπεζική στέγη στην Deutsche Bank – όταν η JPMorgan Chase διέκοψε τη συνεργασία μαζί του – αλλά τη μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα πρόθυμη να του «στρώσει κόκκινο χαλί» – διαχειριζόμενη εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, εγκρίνοντας νέους λογαριασμούς και συναλλαγές, παρά τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις από τις εσωτερικές υπηρεσίες ελέχγου για ύποπτες κινήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εσωτερικά έγγραφα δείχνουν ότι η τράπεζα δεν αντιμετώπιζε τον Επστάιν μόνο ως πελάτη αλλά και ως δίαυλο πρόσβασης σε πολύ πλούσιους επιχειρηματίες. Σε σημείωμα του 2014 αναφαέρεται ότι πρόκειται για «μία πολύ καλή ευκαιρία, ελπιζουμε σε σχέση πρώτης κατηγορίας».

Στη διάρκεια της συνεργασίας, οι εσωτερικές υπηρεσίες ελέγχου κατέγραψαν επανειλημμένες προεισοποιήδεις για πληρωμες προς γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Τον Μάρτιο του 2017 εξετάστηκε έμβασμα προς «Ρωσίδα μοντέλο» στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, η τράπεζα τού επέτρεψε να στέλνει χρήματα στο εξωτερικό για την κάλυψη εξόδων νεαρών γυναικών και γνωστοποίησε αργότερα ότι διακινήθηκαν περίπου 875.000 δολάρια σε πληρωμές για «μοντέλα στο εξωτερικό» στα 6 χρόνια που διαχειριζόταν τα οικονομικά του.

Ο Επστάιν συνελήφθη στις 6 Ιουλίου του 2019 και κατηγορήθηκε για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων. Την επόμενη μέρα εσωτερικό email με θέμα «ΕΠΕΙΓΟΝ!!!Πρέπει να κλείσουν οι λογαριασμοί άμεσα» κατέγραφε δεκάδες λογαριασμούς που ήταν ανοιχτοί, με υπόλοιπο 33.77 δολάρια συνολικά.

Η τράπεζα έχει ήδη καταβάλλει 225 εκατ. δολάρια σε πρόστιμα και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς που σχετίζονται με τον Επστάιν. Σε δήλωσή της αναγνώρισε το λάθος της να τον αποδεχτεί για πελάτη αλλά και «αδυναμίες» στις διαδικασίες της»