Τρόμος στη Μασαχουσέτη: Άνδρας άρχισε να πυροβολεί αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου και τραυμάτισε 11 άτομα

Τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11.05.2026) στην Μασαχουσέτη στις ΗΠΑ, όπου ένας άνδρας με πολυβόλο βγήκε στη μέση του δρόμου και άνοιξε πυρ εναντίον διερχόμενων αυτοκινήτων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άτομα, με τα 2 να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σε βίντεο του CBS, ένας 46χρονος, ο Τάιλερ Μπράουν από τη Βοστώνη στις ΗΠΑ, είναι ο άνδρας που άνοιξε πυρ ανενόχλητος ρίχνοντας περίπου 50 με 60 σφαίρες την ώρα που περπατούσε στη Memorial Drive στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 12 οχήματα δέχτηκαν σφαίρες. Ένας αστυνομικός της Πολιτειακής Αστυνομίας και ένας πολίτης, βετεράνος των Πεζοναυτών με άδεια οπλοφορίας, πυροβόλησαν τον δράστη, τον τραυμάτισαν και στη συνέχεια του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Ο 46χρονος βρίσκεται υπό κράτηση και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Βοστώνης. «Τόσο ο αστυνομικός όσο και ο πολίτης πυροβόλησαν, και ο ύποπτος χτυπήθηκε πολλές φορές στα άκρα», είπε η Εισαγγελέας της Περιφέρειας Μίντλεσεξ, Μαριάν Ράιαν. Το περιπολικό του αστυνομικού χτυπήθηκε από πυροβολισμούς. Ο Μπράουν αντιμετωπίζει αρκετές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ένοπλη επίθεση με πρόθεση δολοφονίας. Δεν είναι σαφές πότε θα παραπεμφθεί.

«Αυτό δεν αρκεί για να περιγράψει το τραύμα που βίωσαν όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί έξω, τα άτομα που ήταν στο ποτάμι, περπατούσαν, έσπρωχναν καροτσάκια μωρών, περνούσαν με τα ποδήλατά τους. Γνωρίζουμε ότι το όπλο αυτό είχε τη δυνατότητα να χτυπήσει ανθρώπους στην άλλη πλευρά του ποταμού», υπογράμμισε. «Αυτό το περιστατικό διήρκεσε λίγα λεπτά χάρη στις ενέργειες εκείνου του αστυνομικού και εκείνου του πολίτη», είπε ο Ράιαν.

Ο Τάιλερ Μπράουν είναι παλιός γνώριμος των αρχών, αφού το 2014 καταδικάστηκε για επίθεση και ξυλοδαρμό με επικίνδυνο όπλο και εκφοβισμό μαρτύρων. Το 2020, ο Brown κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας αστυνομικών της Βοστώνης. Αργότερα καταδικάστηκε σε 5 έως 6 χρόνια φυλάκιση σε κρατική φυλακή, ακολουθούμενη από αναστολή. Ο εισαγγελέας της περιφέρειας είχε ζητήσει τότε ποινή 10 έως 12 ετών.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Μιλώντας στο WBZ, τρεις αυτόπτες μάρτυρες, περιέγραψαν το πώς βίωσαν την επίθεση του Μπράουν. Είπαν ότι οδηγούσαν στο Memorial Drive, όταν ξαφνικά ο 46χρονος άρχισε να πυροβολεί. Μάλιστα, ένας οδηγός είπε ότι σταμάτησε το αυτοκίνητό του, έσκυψε και ο δράστης χτύπησε το ψυγείο του οχήματός του.

«Βγήκα, πλησίασα το αυτοκίνητο μπροστά μου, τον συνάδελφό μου, για να δω τι γινόταν. Είδα τον τύπο στο δρόμο να σηκώνει το όπλο προς το μέρος μου», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Γύρισα πίσω στο αυτοκίνητό μου και έσκυψα πίσω από το ταμπλό.

Ο φίλος μου βγήκε, έτρεξε να ξεφύγει. Ένας αστυνομικός της πολιτειακής αστυνομίας σταμάτησε ακριβώς δίπλα μου, βγήκε, πήγε πίσω από το αυτοκίνητό του ακριβώς μπροστά από τον καθρέφτη της πλευράς του οδηγού μου και μπήκε στη συμπλοκή μαζί του», ανέφερε ο οδηγός.

Μια οδηγός ενός μικρού σχολικού βαν ήταν καθ’ οδόν για να παραλάβει παιδιά με ειδικές ανάγκες όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. Είπε ότι έσκυψε δίπλα σε μια άλλη γυναίκα μέσα στο βαν. Οι δύο γυναίκες είπαν ότι πήδηξαν έξω από το βαν και έφυγαν.

«Έτρεξα μέσα από τους θάμνους και έπεσα εδώ, έτρεξα μέχρι το τέλος του δρόμου. Και μετά με πήγαν σε αυτό το κτίριο εδώ, επειδή ήμουν εντελώς ταραγμένη και τα πάντα. Έτρεχα για να σωθώ», είπε μία γυναίκα, ενώ πρόσθεσε ότι άκουσε τουλάχιστον 15 πυροβολισμούς.