Αποκαλυπτική έρευνα των NYT φέρνει αλλαγές στο Pornhub

Το Pornhub, ένας από τους πιο δημοφιλείς ιστότοπους για ενήλικες στον κόσμο, αλλάζει τους κανόνες του σχετικά με τις αναρτήσεις χρηστών, καθώς – μετά από έρευνα των NYT – κατηγορείται ότι «φιλοξενεί» βίντεο κακοποίησης παιδιών αλλά και βίντεο που σχετίζονται με βιασμούς. Η ιστοσελίδα σεξουαλικού περιεχομένου απάντησε στις κατηγορίες αναφέροντας πως «οι ισχυρισμοί είναι ανεύθυνοι και αναληθείς».

Oι χρήστες του Pornhub – όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του το BBC – θα πρέπει πλέον να επαληθεύουν την ταυτότητά τους για να μπορούν να ανεβάσουν βίντεο, ενώ η ιστοσελίδα δεν παρέχει τη δυνατότητα λήψης (κατεβάσματος) κάποιου βίντεο. Η λειτουργία επαλήθευσης θα ξεκινήσει από το νέο έτος, ενώ -προς το παρόν- οι μεταφορτώσεις βίντεο έχουν καταργηθεί για όλους τους χρήστες, εκτός από τους επαγγελματίες του κλάδου.

Η κίνηση ακολουθεί τις αναφορές ότι η Visa και η Mastercard είχαν ξεκινήσει τις δικές τους έρευνες για τους ισχυρισμούς. Εάν – όπως είχε ζητήσει το άρθρο των New York Times – οι δύο εταιρείες πληρωμών ανέστειλαν τις υπηρεσίες τους, κάτι τέτοιο θα έπληττε οικονομικά τον ιδιοκτήτη του ιστότοπου, Mindgeek.

