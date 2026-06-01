Απόκοσμο τείχος σκόνης «κατάπιε» την πόλη Χαρμπίν στην Κίνα – Συγκλονιστικά βίντεο

Σκηνικό αποκάλυψης με ανέμους 13 μποφόρ
Μια σπάνια και εξαιρετικά βίαιη αμμοθύελλα έπληξε την πόλη Χαρμπίν στη βορειοανατολική Κίνα το απόγευμα της Κυριακής (31.05,2026), γύρω στις 17:00 τοπική ώρα, μετατρέποντας τη μέρα σε νύχτα μέσα σε λίγα λεπτά.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνοδεύτηκαν από ανέμους 13 μποφόρ προκαλώντας σοβαρές καταστροφές, συντρίμμια και σχεδόν μηδενική ορατότητα. Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο με την αμμοθύελλα να «πνίγει» την πόλη Χαρμπίν στην Κίνα. Οι κάτοικοι της Χαρμπίν έγιναν μάρτυρες ενός πρωτοφανούς καιρικού φαινομένου. 

Το φαινόμενο ήταν τόσο σφοδρό που σάρωσε τις αστικές περιοχές της επαρχίας Χαϊλονγκτσιάνγκ. Όπως μετέδωσε το κεντρικό τηλεοπτικό δίκτυο της Κίνας (CCTV), οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν τεράστιες ποσότητες άμμου και σκόνης, σκοτεινιάζοντας εντελώς τον ουρανό εν μέσω ημέρας.

Οι κυριότερες επιπτώσεις της αμμοθύελλας:

  • Μηδενική ορατότητα: Σε αρκετές περιοχές της πόλης, η ορατότητα έπεσε κάτω από τα 100 μέτρα, καθιστώντας την κίνηση στους δρόμους εξαιρετικά επικίνδυνη.
  • Σοβαρές υλικές ζημιές: Οι ριπές των ανέμων ξερίζωσαν δέντρα και ξήλωσαν στέγες κτιρίων, με αποτέλεσμα λαμαρίνες και άλλα αντικείμενα να ίπτανται στους δρόμους.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, δείχνοντας ένα συμπαγές, γιγαντιαίο «τείχος» σκόνης να προελαύνει και να καταπίνει κυριολεκτικά τους ουρανοξύστες και τις υποδομές της κινεζικής μεγαλούπολης, εκμηδενίζοντας το φως του ήλιου.

Οι μετεωρολόγοι και οι ειδικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αμμοθύελλες και οι καταιγίδες σκόνης είναι εξαιρετικά σπάνιες για την περιοχή της Χαρμπίν κατά τη διάρκεια του Μαΐου.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας και η ξηρότητα του εδάφους στις περιοχές προέλευσης δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες ώστε οι ριπές του ανέμου να απελευθερώσουν αυτό το γιγαντιαίο τείχος σκόνης.

