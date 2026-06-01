Ρωσία: Ένα παιδί σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν από ουκρανικό drone στη νότια Χερσώνα

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, ένα εξάχρονο αγοράκι σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής (31.05.2026) σε υπό ρωσικό έλεγχο περιοχή της περιφέρειας Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, μετά από πλήγμα ουκρανικού drone.

Το drone της Ουκρανίας έπληξε πολυκατοικία της πόλης Χένιτσεσκ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της ουκρανικής περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χαντζά, ανέφερε πως μια γυναίκα σκοτώθηκε κι άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικής επίθεσης στην περιοχή της Νικόπολης.

Περίπου 40.000 κάτοικοι στην περιφέρεια Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, κοντά στα ρωσικά σύνορα, έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ύστερα από ρωσικό πλήγμα, όπως ενημέρωσε η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού μέσω Telegram.

Οι διπλωματικές προσπάθειες, με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν βαλτώσει από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ έχουν επικεντρωθεί στη σύγκρουση με το Ιράν.

Die Zeugen Selenskijs haben Genitsev in der Cherson Region angegriffen. Ein 6 jähriges Kind wurde getötet, 11 Menschen wurden verletzt



Ein für morgen geplanter Kindertag wurde aufgrund der Angriffe der Nazis abgesagt. pic.twitter.com/Lph1d50bh4 — Debaser(@Debaser83994181) May 31, 2026

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως πρέπει να συνεχιστούν οι συνομιλίες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας πριν από την έλευση του χειμώνα.