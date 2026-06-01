Αλβανία: Πειθαρχική έρευνα στην αστυνομία της Αυλώνας για τα βίαια επεισόδια στο Ζβέρνετς

Νέα τροπή στην υπόθεση των επεισοδίων στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, μετά τις διαμαρτυρίες κατοίκων και τον τραυματισμό ενός Έλληνα ομογενή κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν το Σάββατο (30.05.2026).

Για τα επεισόδια στο Ζβερνέτς της Αλβανίας, συνελήφθη ο υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης που χτύπησε τον Έλληνα ομογενή, ενώ διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα στην αστυνομία της Αυλώνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέση για τα όσα συνέβησαν έχει λάβει και ο Έντι Ράμα όπου στήριξε τις ενέργειες της αστυνομίας και με ανάρτησή του στο Χ, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας καταδικάζει, παράλληλα, τη δράση «άμυαλης συμμορίας με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας».

Στο μήνυμά του για τα εκτεταμένα επεισόδια στη νοτιοδυτική Αλβανία ο Έντι Ράμα συνεχάρη τη διοίκηση της κρατικής αστυνομίας για την «ταχεία και σωστή αντίδρασή της», τόσο απέναντι στους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια, όσο και απέναντι στην τοπική αστυνομική ηγεσία της Αυλώνας.

Nesër e kam radhën unë për të folur për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për të cilin punohet prej disa vitesh tanimë dhe i cili nuk ka asnjë lidhje me disa të pavërteta të mëdha, që janë hedhur në qarkullim ditët e fundit.



Ndërkohë e përgëzoj lidershipin e… — Edi Rama (@ediramaal) May 31, 2026

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τη διαμαρτυρία της Αθήνας, η ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας δέχτηκε ποινική δίωξη ενώ τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός διευθυντής της Αυλώνας.

Η υπόθεση συνδέεται με σχέδιο δημιουργίας μεγάλου τουριστικού θερέτρου από την εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development», η οποία, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, σχετίζεται με διεθνείς επενδυτικές δομές στις οποίες εμπλέκονται ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ.

Οι κάτοικοι ζητούν να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες και να επανεξεταστεί το έργο, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή έχει υψηλή περιβαλλοντική αξία και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από μεγάλης κλίμακας τουριστική ανάπτυξη.