Αλβανία: Πειθαρχική έρευνα στην αστυνομία της Αυλώνας για τα βίαια επεισόδια στο Ζβέρνετς

Ανησυχία στην Αθήνα για τα επεισόδια και τον τραυματισμό του Έλληνα ομογενή - Μια σύλληψη και ξεκινά πειθαρχική έρευνα
Στιγμιότυπο από τα σοβαρά επεισόδια στη νοτιοδυτική Αλβανία / πηγή φωτογραφίας Χ
Νέα τροπή στην υπόθεση των επεισοδίων στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, μετά τις διαμαρτυρίες κατοίκων και τον τραυματισμό ενός Έλληνα ομογενή κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν το Σάββατο (30.05.2026).

Για τα επεισόδια στο Ζβερνέτς της Αλβανίας, συνελήφθη ο υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης που χτύπησε τον Έλληνα ομογενή, ενώ διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα στην αστυνομία της Αυλώνας.

Θέση για τα όσα συνέβησαν έχει λάβει και ο Έντι Ράμα όπου στήριξε τις ενέργειες της αστυνομίας και με ανάρτησή του στο Χ, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας καταδικάζει, παράλληλα, τη δράση «άμυαλης συμμορίας με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας».

Στο μήνυμά του για τα εκτεταμένα επεισόδια στη νοτιοδυτική Αλβανία ο Έντι Ράμα συνεχάρη τη διοίκηση της κρατικής αστυνομίας για την «ταχεία και σωστή αντίδρασή της», τόσο απέναντι στους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια, όσο και απέναντι στην τοπική αστυνομική ηγεσία της Αυλώνας.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

Μετά τη διαμαρτυρία της Αθήνας, η ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας δέχτηκε ποινική δίωξη ενώ τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός διευθυντής της Αυλώνας.

Η υπόθεση συνδέεται με σχέδιο δημιουργίας μεγάλου τουριστικού θερέτρου από την εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development», η οποία, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, σχετίζεται με διεθνείς επενδυτικές δομές στις οποίες εμπλέκονται ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ.

Οι κάτοικοι ζητούν να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες και να επανεξεταστεί το έργο, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή έχει υψηλή περιβαλλοντική αξία και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από μεγάλης κλίμακας τουριστική ανάπτυξη.

