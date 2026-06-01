Γαλλικές Εκλογές 2027: Ζωντανεύει ο εφιάλτης των Βρυξελλών για μια μάχη Μπαρντελά – Μελανσόν

Αυτό που μέχρι πριν από λίγους μήνες φάνταζε ως ένα ακραίο πολιτικό σενάριο, πλέον μοιάζει όλο και πιο ρεαλιστικό για τη Γαλλία. Οι προεδρικές εκλογές του 2027 ενδέχεται να οδηγήσουν σε έναν δεύτερο γύρο χωρίς κανέναν εκπρόσωπο του πολιτικού κέντρου. Στο τελικό ρινγκ ενδέχεται να βρεθούν ο Ζορντάν Μπαρντελά της ακροδεξιάς και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν της ριζοσπαστικής αριστεράς.

Για τις Βρυξέλλες και το ευρωπαϊκό κατεστημένο, μια τέτοια εξέλιξη στη Γαλλία αποτελεί πραγματικό εφιάλτη. Και οι δύο πολιτικοί εκφράζουν έντονο ευρωσκεπτικισμό, αμφισβητούν το ΝΑΤΟ και ηγούνται ρευμάτων που συγκρούονται με τις βασικές επιλογές της σημερινής Ε.Ε.

Η επέλαση του Μπαρντελά

Ο 30χρονος Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος της «Εθνικής Συσπείρωσης» και πολιτικός διάδοχος της Μαρίν Λε Πεν, θεωρείται εδώ και καιρό το μεγάλο φαβορί. Το κόμμα του έχει διευρύνει εντυπωσιακά την εκλογική του βάση, εξαργυρώνοντας τη λαϊκή δυσαρέσκεια για το μεταναστευτικό, την οικονομική αβεβαιότητα και την κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.



Όπως επισημαίνει το Politico, οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις της Odoxa δείχνουν τον Μπαρντελά να προηγείται με διαφορά, συγκεντρώνοντας περίπου το 32% της πρόθεσης ψήφου στον πρώτο γύρο – ένα ποσοστό που του κλειδώνει σχεδόν σίγουρα το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο.

Η ολική επαναφορά του Μελανσόν

Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, έρχεται από τα αριστερά. Ο 74χρονος ηγέτης της «Ανυπότακτης Γαλλίας», Ζαν-Λυκ Μελανσόν, τον οποίο πολλοί θεωρούσαν πολιτικά τελειωμένο, αναζωογόνησε το στρατόπεδό του ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του για το 2027.

Παρότι παραμένει μια από τις πιο διχαστικές και αντιδημοφιλείς προσωπικότητες στη χώρα, ο Μελανσόν καταφέρνει να συσπειρώνει δυναμικά: Τα εργατικά στρώματα, τη νεολαία και τις κοινότητες μεταναστευτικής προέλευσης.



Οι μετρήσεις των Odoxa και Toluna-Harris Interactive δείχνουν ότι έχει σοβαρές πιθανότητες να περάσει στον δεύτερο γύρο, ειδικά αν το πολιτικό κέντρο κατεβεί διασπασμένο.

Εμφύλιος στο Κέντρο

Η προοπτική αυτή έχει σκορπίσει τον πανικό στους μετριοπαθείς πολιτικούς. «Πολλοί πιστεύουν ότι μια επιλογή ανάμεσα στην Ανυπότακτη Γαλλία και τον Εθνικό Συνασπισμό θα ήταν εφιάλτης. Συμφωνώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ. Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, προειδοποίησε ότι ο Μελανσόν εξελίσσεται πλέον στον βασικό αντίπαλο της ακροδεξιάς.

Αντί όμως να ενωθούν, οι κεντρώες δυνάμεις επιδίδονται σε έναν αδυσώπητο εσωτερικό πόλεμο, Το δίδυμο της σύγκρουσης: Ο Εντουάρ Φιλίπ βρίσκεται σε ανοιχτή κόντρα με τον Γκαμπριέλ Ατάλ (επίσης πρώην πρωθυπουργό του Μακρόν) για την ηγεσία του χώρου.

Ο πολιτικός αναλυτής Μπρούνο Κοτρέ προειδοποιεί ότι αν ο Ατάλ επιμείνει μέχρι τέλους, η διάσπαση των κεντρώων ψήφων θα στείλει τον Μελανσόν απευθείας στον δεύτερο γύρο.

Σε κρίση και η Κεντροαριστερά

Την ίδια ώρα, η παραδοσιακή σοσιαλδημοκρατία φυλλορροεί. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα βρέθηκε στα πρόθυρα διάσπασης μετά την αποχώρηση του ενός τρίτου της ηγεσίας του, λόγω της σύγκρουσης του Ολιβιέ Φορ με τον Μπόρις Βαλό. Την ίδια στιγμή, ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλυκσμάν δυσκολεύεται να αποκτήσει τη δυναμική που απαιτείται για να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Μελανσόν.

Αν και ο Μελανσόν δείχνει ικανός να κάνει την έκπληξη και να περάσει στον δεύτερο γύρο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι εκεί θα υποστεί συντριβή. Σε μια απευθείας αναμέτρηση Μπαρντελά – Μελανσόν, τα ποσοστά της ακροδεξιάς αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 68%, με τη διαφορά να φτάνει ακόμα και τις 40 μονάδες.

Ο Μελανσόν θεωρείται ο «ιδανικός αντίπαλος» για την ακροδεξιά, καθώς η ριζοσπαστική του ρητορική αποτρέπει τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους από το να σχηματίσουν το παραδοσιακό «δημοκρατικό μέτωπο» για να του ανακόψουν τον δρόμο.

Με τις εκλογές να πλησιάζουν, το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, κρατώντας σε αναμμένα κάρβουνα ολόκληρη την Ευρώπη.