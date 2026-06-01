Κόσμος

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας – «Βασική προϋπόθεση να υπάρξει συμφωνία και για τον Λίβανο»

Η καθυστέρηση στη διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να εξηγηθεί από την έλλειψη εμπιστοσύνης, τις αντιφατικές θέσεις της Ουάσιγκτον και τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο
Στενά του Ορμούζ
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ REUTERS/Stringer
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε ένα τεντωμένο σκοινί ισορροπεί η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών, μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια που προκάλεσαν ιρανικά στρατιωτικά αντίποινα.

«Οι ΗΠΑ παραβιάζουν την εκεχειρία, όπως και έκαναν σήμερα το πρωί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην ιρανική πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας επίσης την παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ.

«Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Τόνισε πως μια καθυστέρηση στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να εξηγηθεί από την έλλειψη εμπιστοσύνης, τις αντιφατικές θέσεις της Ουάσιγκτον και τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

«Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν εν μέσω έντονης καχυποψίας και δυσπιστίας και η ανταλλαγή μηνυμάτων γίνεται μέσα σε αυτό το κλίμα», δήλωσε ο ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.

«Η άλλη πλευρά αλλάζει συνεχώς τις απόψεις της και προβάλλει καινούργιες ή αντιφατικές απαιτήσεις (…) είναι φυσικό αυτή η κατάσταση να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις», είπε.

Ξεκαθάρισε ότι η ιρανική πλευρά δεν συζητά με τις ΗΠΑ σε αυτό το στάδιο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Παράλληλα επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια εκεχειρία στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός εντείνει τα πλήγματά του κατά της Χεζμπολάχ, οργάνωσης συμμάχου του Ιράν.

«Επιμένουμε ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου» με τις ΗΠΑ, είπε ο Μπαγαΐ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
167
117
103
100
54
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μπαράζ επιθέσεων με 6 νεκρούς στον Λίβανο - Ο Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να βομβαρδίσει τη Βηρυτό
Στα χαρτιά, μια 45ήμερη εκεχειρία παραμένει σε ισχύ στον Λίβανο, αλλά το Ισραήλ και η υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις
λίβανος
Πώς το mega resort του Τζάρεντ Κούσνερ στην Αλβανία και το deal με τον Έντι Ράμα κατέληξαν σε βίαια επεισόδια με Έλληνα τραυματία
Στο επίκεντρο βρίσκεται το νησί Σαζάν και η περιοχή Ζβέρνετς - Νάρτα - Το τουριστικό σχέδιο που συνδέεται με τον γαμπρό του Τραμπ στην Αλβανία προκαλεί αντιδράσεις για το περιβάλλον, τις περιουσίες και τις προστατευόμενες περιοχές
Η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ
Newsit logo
Newsit logo