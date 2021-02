Απόπειρα πραξικοπήματος στην Αρμενία

Την παραίτηση της κυβέρνησης στην Αρμενία απαιτεί ο Στρατός της χώρας. Η απόπειρα πραξικοπήματος έρχεται λίγους μήνες μετά τη συνθηκολόγηση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Σάμβελ Ασατριγιάν απαίτησε να παραιτηθεί η κυβέρνηση στην Αρμενία.

Η κυβέρνηση της Αρμενίας είναι εδώ και μήνες αντιμέτωπη με τη λαϊκή οργή εξαιτίας της εξέλιξης που είχε η εξέγερση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Εδώ και μήνες γίνονται οργισμένες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης και του προέδρου της χώρας εξαιτίας της καταστροφικής, όπως θεωρήθηκε απ’ όλους στην Αρμενία, διαχείρισης της της ένοπλης σύρραξης που μαινόταν επί έξι εβδομάδες στο Ναγκόρνο Καραμπάχ ανάμεσα σε αρμενικές δυνάμεις και τον στρατό του Αζερμπαϊτζάν στον θύλακα.

#BREAKING “Armed forces of #Armenia demand the resignation of the PM & Govt of Armenia, at the same time warning them to refrain from using force against people whose children died defending their Homeland & #Artsakh.” Colonel Samvel Asatryan, Gen Staff of Armed Forces of Armenia pic.twitter.com/R8Q39KEmMM