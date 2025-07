Η Ρωσία απαντά στις ΗΠΑ: «Δεν καθυστερούμε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία»

Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να πέτυχε μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ – Ιράν, ωστόσο κάτι παρόμοιο δεν έχει γίνει πραγματικότητα στην Ουκρανία, με την Ρωσία να «πετάει» το μπαλάκι των ευθυνών στο Κίεβο για την πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε σε δηλώσεις, που δημοσιεύθηκαν προχθές (29.06.2025), ότι ο ρυθμός των ειρηνευτικών συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου δεν αφορά την Ρωσία αλλά είναι ευθύνη των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δεν άφησε ασχολίαστα τα όσα είπε ο Πεσκόφ, με τον Αμερικανό υψηλόβαθμο αξιωματούχο να υπογραμμίζει ότι «οι δηλώσεις του εκπροσώπου της ρωσικής προεδρίας είναι οργουελικές».

«Οι ρωσικοί ισχυρισμοί ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία είναι αυτές που καθυστερούν τις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι αβάσιμοι. Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν συνεπής και ανένδοτος στην επίτευξη προόδου για τον τερματισμό του πολέμου» είπε αρχικά ο Κιθ Κέλογκ.

Peskov’s recent comments on the state of negotiations are Orwellian. Russian claims that it is the US and Ukraine stalling peace talks are unfounded. President Trump has been consistent and adamant about making progress to end the war. We urge an immediate ceasefire and a move to… pic.twitter.com/vCQoF1XEtd