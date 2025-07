Είναι drone ή κουνούπι; Το νέο όπλο του κινεζικού στρατού για μυστικές αποστολές πίσω από τις γραμμές του εχθρού

Η Κίνα για ακόμα μια φορά κατάφερε να εντυπωσιάσει με τις πρωτοποριακές τεχνολογίες που αναπτύσσει αφού τις τελευταίες μέρες έχει γίνει viral ένα βίντεο, στο οποίο παρουσιάζεται ένα drone που μοιάζει απίστευτα με κουνούπι.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο drone – «κουνούπι» έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει στρατιώτες σε ειδικές επιχειρήσεις πίσω από τις γραμμές του εχθρού, όπου απαιτείται μεγάλη μυστικότητα, όπως αναφέρουν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Στα πλάνα που δημοσιεύτηκα, παρουσιάζεται το drone που κατασκευάζεται από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αμυντικής Τεχνολογίας στην Χουνάν, το οποίο όπως φαίνεται, μιμείται την εμφάνιση και την κίνηση πραγματικού κουνουπιού.

Chinese researchers have invented a game-changing mosquito-sized bionic robot.



This can be used for info reconnaissance and other special tasks on the battlefield. pic.twitter.com/jEIl9GYsM1