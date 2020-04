Μπέρνι Σάντερς the end! Ο 78χρονος Αμερικανός γερουσιαστής ανακοίνωσε την Τετάρτη (08.04.2020) την απόφασή του να βάλει τέλος στην εκστρατεία για να κερδίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών εν όψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2020 στις ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η αποχώρηση του Μπέρνι Σάντερς από την κούρσα φέρνει ουσιαστικά τον Τζο Μπάιντεν αντιμέτωπο με τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ για τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Μπέρνι Σάντερς παραχώρησε ομιλία που μεταδόθηκε από το διαδίκτυο:

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16