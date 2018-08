Aretha Franklin: Επάγγελμα… μητέρα από τα 12!

Πατέρας του παιδιού ήταν ο Ντόναλντ Μπάρκ, ένα αγόρι από το σχολείο της. Στις 22 Ιανουαρίου 1957, όταν ήταν 14 ετών, η Αρίθα Φράνκλιν γέννησε τον δεύτερο γιο της, τον Έντουαρντ.

Τον Φεβρουάριο του 1964, η Αρίθα Φράνκλιν έφερε στον κόσμο το τρίτο παιδί της, τον Τεντ. Ο μικρότερος γιος της ονομάζεται Κέσαλφ και γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου 1970.

Η Φράνκλιν, είναι η δεύτερη πιο πολυβραβευμένη γυναίκα στην ιστορία των βραβείων Grammy. Έχει κερδίσει 20 βραβεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το βραβείο του Ζωντανού Θρύλου και αυτό της Συνολικής Προσφοράς. Μεταξύ του 1968 και του 1975 κέρδισε έξι συνεχόμενα βραβεία, ενώ για το διάστημα αυτό, η κατηγορία «Καλύτερη Γυναικεία R&B Φωνητική Ερμηνεία» πήρε το παρατσούκλι «Το βραβείο της Αρίθα».

Η Αρίθα Φράνκλιν συνολικά είκοσι No1 singles στο Billboard R&B Singles Chart. Δύο από αυτά, το «Respect» τη δεκαετία του 1960 και το ντουέτο της με τον Τζορτζ Μάικλ τη δεκαετία του 1980, «I Knew You Were Waiting (For Me)» ανέβηκαν μέχρι την πρώτη θέση του Billboard Hot 100.