Αριζόνα: Τζάγκουαρ επιτέθηκε και τραυμάτισε απερίσκεπτη επισκέπτρια που πήγε να βγάλει selfie μαζί του! – Video

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (9.3.2019) στην Αριζόνα με την 30χρονη επισκέπτρια να περνά τις προστατευτικές μπάρες, ώστε να πλησιάσει το άγριο ζώο προκειμένου να βγάλει μία selfie…

“Βρισκόμουν με την οικογένειά μου στον ζωολογικό κήπο όταν κάποιος ήρθε φωνάζοντας για βοήθεια”, ανέφερε ο μικρός, Άνταμ Γουίκερσον.

“Χωρίς δεύτερη σκέψη έτρεξα στο σημείο χωρίς να ξέρω τι συμβαίνει. Είδα τη γυναίκα να κρέμεται από το φράχτη και το χέρι της βρισκόταν στο στόμα ενός τζάγκουαρ. Μπορούσα να δω τα νύχια του στην σάρκα της”, δήλωσε ο Άνταμ.

“Η μαμά μου πέταξε ένα μπουκάλι για να αποσπάσει την προσοχή του ζώου και όταν την άφησε τραβήξαμε την κοπέλα και εκείνη έπεσε στο πάτωμα λιπόθυμη”, συμπλήρωσε, ωστόσο δεν είδε την στιγμή της επίθεσης και ούτε ξέρει πότε ακριβώς η κοπέλα πλησίασε το ζώο.

“Η επισκέπτρια φέρει τραυματισμούς στον ώμο που δεν είναι σοβαροί. Οι πρώτες βοήθειες δόθηκαν άμεσα στην τραυματισμένη όπως ζητήθηκε από την οικογένεια. Σε καμία περίπτωση δεν βρισκόταν το ζώο έξω από το περιβάλλον του. Οι μπάρες προστασίας υπάρχουν για κάποιο λόγο. Στέλνουμε τις προσευχές μας στην οικογένεια”, έγραψαν εκπρόσωποι του ζωολογικού κήπου στο Twitter.

Please understand why barriers are put in place. Sending prayers to the family tonight. pic.twitter.com/2MPb8bXhwR

— Wildlife World Zoo, Aquarium & Safari Park (@ZooWildlife) March 10, 2019