Σχεδόν μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη της Μινεσότα, η οργή στις ΗΠΑ ξεχειλίζει. Μια χώρα που «ασφυκτικά», μια χώρα οργισμένη όχι μόνο από την αστυνομική και ρατσιστική βία, μια χώρα που καθημερινά θρηνεί χιλιάδες νεκρούς από τον κορονοϊό, μια χώρα με εκατομμύρια ανέργους.

Για άλλο ένα βράδυ, το Σάββατο (30.05.2020) χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για να φωνάζουν πως δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Όπως φώναζε και ο 46χρονος Φλόιντ όταν ο λευκός αστυνομικός τον πατούσε με το γόνατο στο λαιμό. Σε πολλές πόλεις, όπως το Λος Άντζελες, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας. Σε πολλές οι ειρηνικές διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε επεισόδια με λεηλασίες, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

Σε μια πρωτόγνωρη κίνηση το Πεντάγωνο έθεσε στρατιωτικές μονάδες σε ετοιμότητα τεσσάρων ωρών σε περίπτωση που ζητηθεί η συνδρομή τους από τον κυβερνήτη της Μινεσότα για την αντιμετώπιση των ταραχών. Μονάδες της Εθνοφρουράς κινητοποιήθηκαν επίσης στο Οχάιο, το Μιζούρι, το Ουισκόνσιν και το Τενεσί

Από το Λος Άντζελες ως το Μαϊάμι και το Σικάγο οι διαδηλώσεις με βασικό σύνθημα το “Δεν μπορώ να αναπνεύσω” (σ.σ. τα τελευταία λόγια του Φλόιντ όταν βρισκόταν ακινητοποιημένος στο έδαφος με το γόνατο ενός αστυνομικού στον λαιμό του) ξεκίνησαν ειρηνικά, όμως στη συνέχεια ξέσπασαν επεισόδια με τους διαδηλωτές να κλείνουν δρόμους, να βάζουν φωτιές και να συγκρούονται με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να αποκαταστήσει την τάξη.

Στη Μινεάπολη

Οι πλήρεις δυνάμεις της Εθνοφρουράς της Μινεσότα κινητοποιήθηκαν για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έπειτα από τέσσερις νύκτες ταραχών στη Μινεάπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας και στη γειτονική Σεντ Πολ.

Αστυνομικοί με ειδικές εξαρτύσεις για την αντιμετώπιση ταραχών επιτέθηκαν εναντίον διαδηλωτών, οι οποίοι αψήφησαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Μινεάπολη, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για να τους απωθήσουν από την περιοχή όπου βρίσκεται αστυνομικό τμήμα, μετέδωσε φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς δήλωσε ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς είναι αναγκαία διότι ξένα στοιχεία εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για να σπείρουν το χάος! “Δεχόμαστε επίθεση. Πρέπει να επιβληθεί η τάξη (…) Θα χρησιμοποιήσουμε όλη την δύναμη της καλοσύνης και της δικαιοσύνης για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα τελειώσει”, δήλωσε κατά την διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως ξένα στοιχεία, ορισμένοι υπέρμαχοι της λευκής κυριαρχίας και μέλη καρτέλ ναρκωτικών ευθύνονται για ορισμένα από τα βίαια επεισόδια στην Μινεάπολη.

Όταν του ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να δώσει διευκρινίσεις, δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει την σκέψη του.

Λάδι στη φωτιά από τον Τραμπ

Στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο υπουργείο Δικαιοσύνης φωνάζοντας “Οι ζωές των μαύρων έχουν αξία (Black lives matter). Πολλοί στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον Λευκό Οίκο όπου ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα το Σάββατο ότι αν οι διαδηλωτές, που την προηγουμένη είχαν συγκεντρωθεί στην Λαφαγιέρ Σκουέρ απέναντι από τον Λευκό Οίκο, παραβίαζαν τον φράκτη, θα τους είχαν υποδεχθεί “τα αγριότερα σκυλιά και τα απειλητικότερα όπλα που έχει δει ποτέ”.

Αργότερα, κατά την επίσκεψή του στο το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα για την εκτόξευση του Space Χ, ο Τραμπ δήλωσε ότι «ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ στους δρόμους της Μινεάπολης είναι μεγάλη τραγωδία». Πρόσθεσε όμως ότι η μνήμη του Φλόιντ «ατιμάζεται από τους ταραχοποιούς, τους πλιατσικολόγους και τους αναρχικούς» και απηύθυνε έκκληση να υπάρξει «συμφιλίωση, όχι μίσος», και να αποδοθεί «δικαιοσύνη», αντί να επικρατεί «χάος».

"The death of George Floyd on the streets of Minneapolis was a grave tragedy. It should never have happened. It has filled Americans all over the country with horror, anger, and grief." pic.twitter.com/lirAMSv4Wo — The White House (@WhiteHouse) May 30, 2020

“We support the right of peaceful protestors, and we hear their pleas. But what we are now seeing on the streets of our cities has nothing to do with justice or peace.” pic.twitter.com/ckZ28xXSkA — The White House (@WhiteHouse) May 30, 2020

"My Administration will always stand against violence, mayhem, and disorder.



We will stand with the family of George Floyd, with the peaceful protestors, and with every law-abiding citizen who wants decency, civility, safety, and security." pic.twitter.com/Wxk6qmBR69 — The White House (@WhiteHouse) May 30, 2020

Τα ξημερώματα μέσω twitter αποθέωσε την Εθνοφρουρά, λέγοντας πως αναπτύχθηκε στη Μινεάπολη για να κάνει τη… δουλειά που δεν μπόρε να κάνει ο «δημοκρατικός δήμαρχος». «Θα έπρεπε να έχει γίνει πριν δυο μέρες και δεν θα είχαν γίνει ζημιές, τα κεντρικά της αστυνομίας δεν θα είχαν καταληφθεί και καταστραφεί. Σπουδαία δουλειά από την Εθνοφρουρά. Δεν παίζουμε!» έγραψε ο Τραμπ.

The National Guard has been released in Minneapolis to do the job that the Democrat Mayor couldn’t do. Should have been used 2 days ago & there would not have been damage & Police Headquarters would not have been taken over & ruined. Great job by the National Guard. No games! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ κατηγόρησε επίσης «ομάδες εξωτερικών ακραίων στοιχείων και ταραξιών εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να υπηρετήσουν την δική τους χωριστή και βίαιη ατζέντα».

Απαγόρευση κυκλοφορίας και οργή παντού!

Απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκε σε πολλές μεγάλες πόλεις όπου σημειώθηκαν επεισόδια τις τελευταίες ημέρες, ανάμεσά τους η Ατλάντα, το Λος Άντζελες, η Φιλαδέλφια, το Ντένβερ, το Σινσινάτι, το Πόρτλαντ, το Όρεγκον, το Κεντάκι και η Λούισβιλ.

Διαδηλώσεις ξέσπασαν το Σάββατο στο Ντάλας, το Σικάγο, το Σιάτλ, τη Σολτ Λέικ Σίτι και το Κλίβελαντ.

Η οργή για τον φόνο του Φλόιντ είναι εκτεταμένη. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν το Σάββατο στους δρόμους του Σικάγο για δεύτερη ημέρα. Εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου δείχνουν διαδηλωτές να ανατρέπουν ένα SUV, να πυρπολούν ένα περιπολικό, έναν άνθρωπο να καίει την αμερικανική σημαία και κάποια επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας.

Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης περιπολικό πέρασε μέσα από το πλήθος των συγκεντρωμένων διαδηλωτών, που είχαν βγει στους δρόμους για δεύτερη ημέρα, αφού την Παρασκευή έγιναν περισσότερες από 200 συλλήψεις.

«Θα μπορούσαν να τους έχουν σκοτώσει και δεν γνωρίζουμε πόσοι τραυματίστηκαν», κατήγγειλε η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάζιο – Κόρτες στο Twitter, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι εν λόγω αστυνομικοί.

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στη συνοικία Φέρφαξ, όπου πλήθος ανθρώπων προσπάθησε να εισβάλει στο στούντιο CBS Television City, όμως απωθήθηκαν από την αστυνομία.

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ – ΜΠΕ