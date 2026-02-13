Κόσμος

Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που τους απείλησε με μαχαίρι στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι

Πρόκειται για τον 48χρονο Μπραχίμ Μπ., ο οποίος τον Ιούνιο του 2012 είχε μαχαιρώσει δύο αστυνομικούς στις Βρυξέλλες
Παρίσι
Πυροβολισμοί στην Αψίδα του Θριάμβου / REUTERS / Benoit Tessier

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι, ο οποίος απείλησε αστυνομικούς κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, εξουδετερώθηκε από τα πυρά τους και διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το περιστατικό κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα, 7:00 μ.μ. στην Ελλάδα) της Παρασκευής (13/02/2026) και λίγο πριν από την τελετή αφής της φλόγας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ένας χωροφύλακας τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επίθεση με μαχαίρι, προτού ο δράστης πυροβοληθεί και εξουδετερωθεί, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές.

Η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις ασφαλείας και έρευνα διενεργεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αναφέρει πως ο δράστης είναι κάτοικος του Σεν-Σαιν-Ντενί, βορειοανατολικά του Παρισιού, και έχει απασχολήσει τις αρχές κατά το παρελθόν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μεταδίδει η εφημερίδα Le Parisien, πρόκειται για τον 48χρονο Μπραχίμ Μπ., ο οποίος τον Ιούνιο του 2012 είχε μαχαιρώσει δύο αστυνομικούς στις Βρυξέλλες.

Τότε είχε δηλώσει πως ήθελε να τιμωρήσει τις βελγικές αρχές για την απαγόρευση της μπούρκας σε δημόσιους χώρους.

Είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη και αποφυλακίστηκε πριν από δυο μήνες.

