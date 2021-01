Ασύλληπτη τραγωδία! 10 νεογέννητα μωράκια κάηκαν ζωνταντά σε νοσοκομείο (video)

Δέκα νεογέννητα μωράκια πέθαναν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νεογνών νοσοκομείου στο ομόσπονδο κράτος Μαχαράστρα της στην Ινδία, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο.

Επτά βρέφη διασώθηκαν, ανέφερε χειρουργός.

Η τραγωδία στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο νοσοκομείο, στην περιοχή Μπαντάρα, στην κεντρική Ινδία, οφειλόταν κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας σε βραχυκύκλωμα που προκάλεσε τη φωτιά, ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας.

