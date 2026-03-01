Axios: Νετανιάχου και Τραμπ ξεκίνησαν το Δεκέμβριο να σχεδιάζουν κοινή επίθεση κατά του Ιράν

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησαν να συζητούν το ενδεχόμενο νέου χτυπήματος στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios η επίθεση στο Ιράν συζητήθηκε κατά την διάρκεια της συνάντησης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Ντόναλντ Τραμπ στην κατοικία του Αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νετανιάχου ξεκίνησε την συζήτηση για τη συνέχεια του πολέμου των 12 ημερών κατά του Ιράν που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2025, ενώ η επίθεση είχε αρχικά μια προσωρινή ημερομηνία για τον Μάιο.

Η καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς άλλαξε τον τρόπο σκέψης του Τραμπ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ καθώς ο ίδιος ήταν έτοιμος να χτυπήσει στις 14 Ιανουαρίου, αλλά τελικά ξεκίνησε μια μεγάλη στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή και άρχισε να σχεδιάζει ένα κοινό πλήγμα κατά του Ιράν μαζί με το Ισραήλ.

Παράλληλα, ο Τραμπ αποφάσισε να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με το Ιράν καθώς προχωρούσε ο σχεδιασμός για το χτύπημα, ενώ Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν στο Axios ότι οι συνομιλίες δεν ήταν ένα τέχνασμα για να πιαστούν οι Ιρανοί απροετοίμαστοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν ότι υπήρχε μια ευκαιρία για χτύπημα στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ θα συναντιόταν με τους κορυφαίους του καθεστώτος.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, παρευρέθηκαν στις συνομιλίες της Γενεύης με τους Ιρανούς την περασμένη Πέμπτη, λίγες μέρες πριν από αυτή την ημερομηνία, με ελάχιστες προσδοκίες ότι θα επιτευχθεί συμφωνία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο για να διασφαλιστεί ότι ο Χαμενεΐ θα παρευρισκόταν στη συνάντηση με τους βοηθούς του και δεν θα κρυβόταν στο καταφύγιό του.

Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι διαπίστωσαν ότι η ιρανική πρόταση ήταν αβάσιμη και αποσκοπούσε μόνο στο να κερδηθεί χρόνος, όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχε κανένα ουσιαστικό στοιχείο για συνεργασία.

Αυτό αναφέρθηκε στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος άρχισε να ψάχνει για άλλες επιλογές εκτός από την διπλωματία. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, υπήρχαν τρεις κύριοι τομείς διαφωνίας.

Το Ιράν απέρριψε μια προσφορά για δωρεάν πυρηνικό καύσιμο για ένα μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα χωρίς ημερομηνία λήξης, ενώ αρνήθηκε επίσης να συζητήσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους ή την υποστήριξη του καθεστώτος σε τρομοκρατικές ομάδες δι’ αντιπροσώπων.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έκαναν γνωστό ότι το Ιράν ανακατασκεύαζε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που είχαν πληγεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά τον Ιούνιο.

Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ απαίτησαν από το Ιράν να υποβάλει μια συγκεκριμένη πρόταση και η ιρανική ομάδα επέστρεψε με ένα έγγραφο επτά σελίδων που εξηγούσε πόσο εμπλουτισμό θα χρειαζόταν για ένα μη στρατιωτικό πρόγραμμα.

Ο Λευκός Οίκος διασταύρωσε τα στοιχεία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, η οποία τους ενημέρωσε ότι η ιρανική πρόταση θα τους επέτρεπε να εμπλουτίζουν πέντε φορές περισσότερο από ό,τι επιτρεπόταν στην πυρηνική συμφωνία JCPOA του 2015 με την κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε πως αν οι Ιρανοί είχαν δώσει στον Τραμπ αυτό που ήθελε στη Γενεύη, εκείνος θα είχε σταματήσει την επίθεση, αλλά αποδείχθηκαν αλαζόνες θεωρώντας ότι δεν θα αναλάμβανε δράση, κάνοντας τελικά λάθος.