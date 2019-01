Αυστραλία: Δεν φαντάζεστε ποιό ψηφίστηκε “Πρόσωπο της χρονιάς”!

Τα κριτήρια για “Πρόσωπο της χρονιάς”, του υποδειγματικού πολίτη στην Αυστραλία, η Daily Telegraph ανακήρυξε την Πέμπτη (24.1.2019) τον “Αυστραλό της χρονιάς”.

Η αυστραλιανή εφημερίδα έκρινε ότι μόνο ένα άλογο, στη συγκεκριμένη περίπτωση μια φοράδα, η Ουίνξ, υπερέχει μακράν όλων των υποψηφίων!

Winx is the joint highest rated horse in the world in 2018 pic.twitter.com/M5ViNtJRYS

— TDN (@theTDN) January 24, 2019