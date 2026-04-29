Αυστραλία: Δύο νεκροί από συντριβή μικρού αεροπλάνου στην Αδελαΐδα – Έπεσε πάνω σε υπόστεγο αεροδρομίου

Υπάρχουν αναφορές και για «αρκετούς τραυματίες», ενώ τα αίτια της συντριβής ερευνούνται
Το σημείο της συντριβής του αεροπλάνου

Μία τραγωδία με δύο νεκρούς έχει συγκλονίσει της Αυστραλία, αφού μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στην Αδελαΐδα το απόγευμα της Τετάρτης (29/4/2026, τοπική ώρα) πέφτοντας πάνω σε υπόστεγο αεροδρομίου.

Το αεροπλάνο τυλίχτηκε στις φλόγες στο αεροδρόμιο Parafield στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 2 νεκροί και αρκετοί τραυμτίες.

Το αεροπλάνο που ενεπλάκη ήταν ένα δικινητήριο Diamond DA42, σύμφωνα με το Αυστραλιανό Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB), το οποίο ξεκίνησε έρευνα για το ατύχημα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κάθε αεροσκάφος Diamond DA42 μπορεί να φιλοξενήσει έως και τέσσερα άτομα.

Η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «η άμεση περιοχή έχει εκκενωθεί καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν το περιστατικό».

Η πυρκαγιά στο υπόστεγο έχει πλέον σβήσει και το αεροδρόμιο έχει κλείσει, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν να ανταποκρίνονται με επαγγελματισμό και επείγουσα ανάγκη.

Το αεροδρόμιο Parafield είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται από ελαφρά αεροσκάφη και φιλοξενεί αρκετές σχολές εκπαίδευσης πτήσεων. Είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας όσον αφορά την κίνηση αεροσκαφών.

Τον Ιανουάριο, ένας μαθητής πιλότος διέφυγε σώος και αβλαβής μετά τη συντριβή του αεροπλάνου του και την πυρκαγιά που έπιασε στο αεροδρόμιο.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τζίμι Κίμελ απαντά στις απειλές απόλυσης με ατάκα του Τραμπ για την ηλικία του: «Μισό λεπτό, μόλις έκανε αστείο για τον θάνατό του;»
«Μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ θα ζητούσε να απολυθώ επειδή έκανα ένα αστείο για την ηλικία του και την επόμενη μέρα θα έκανε ο ίδιος αστείο για την ηλικία του», είπε ο παρουσιαστής
Ο Τζίμι Κίμελ
