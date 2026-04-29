Αυστραλία: Δύο νεκροί από συντριβή μικρού αεροπλάνου στην Αδελαΐδα – Έπεσε πάνω σε υπόστεγο αεροδρομίου

Μία τραγωδία με δύο νεκρούς έχει συγκλονίσει της Αυστραλία, αφού μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στην Αδελαΐδα το απόγευμα της Τετάρτης (29/4/2026, τοπική ώρα) πέφτοντας πάνω σε υπόστεγο αεροδρομίου.

Το αεροπλάνο τυλίχτηκε στις φλόγες στο αεροδρόμιο Parafield στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 2 νεκροί και αρκετοί τραυμτίες.

Το αεροπλάνο που ενεπλάκη ήταν ένα δικινητήριο Diamond DA42, σύμφωνα με το Αυστραλιανό Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB), το οποίο ξεκίνησε έρευνα για το ατύχημα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κάθε αεροσκάφος Diamond DA42 μπορεί να φιλοξενήσει έως και τέσσερα άτομα.

Η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «η άμεση περιοχή έχει εκκενωθεί καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν το περιστατικό».

Η πυρκαγιά στο υπόστεγο έχει πλέον σβήσει και το αεροδρόμιο έχει κλείσει, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν να ανταποκρίνονται με επαγγελματισμό και επείγουσα ανάγκη.

At least two people lost life and 11 have been hospitalized after a twin-engine Diamond DA42 aircraft (VH-YQP) crashed into hangar at Parafield Airport in Adelaide, Australia, and caused a big fire earlier today.



Το αεροδρόμιο Parafield είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται από ελαφρά αεροσκάφη και φιλοξενεί αρκετές σχολές εκπαίδευσης πτήσεων. Είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας όσον αφορά την κίνηση αεροσκαφών.

Two people are dead and almost a dozen others injured after a light plane crashed into an airport hangar at Parafield. 7NEWS understands the training aircraft had just taken off when it appeared to experience engine failure and nosedived, bursting into flames on impact.… pic.twitter.com/NxzhK4bgs3 — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) April 29, 2026

Τον Ιανουάριο, ένας μαθητής πιλότος διέφυγε σώος και αβλαβής μετά τη συντριβή του αεροπλάνου του και την πυρκαγιά που έπιασε στο αεροδρόμιο.