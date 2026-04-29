Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον γιορτάζουν 15 χρόνια γάμου – Η φωτογραφία με τα παιδιά τους

Δεκαπέντε χρόνια γάμου γιορτάζουν σήμερα (29.04.2026) ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δημοσιεύοντας μια οικογενειακή φωτογραφία τους.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον είναι χαρούμενοι και ξαπλωμένοι στο γρασίδι μαζί με τα τρία τους παιδιά, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις. Η εικόνα συνοδευόταν από τη λεζάντα «Celebrating 15 years of marriage» και δείχνει την οικογένεια αγκαλιασμένη και χαμογελαστή.

Ήταν 29 Απριλίου του 2011 όταν ο Γουίλιαμ παντρεύτηκε την Κέιτ και από τότε, το κοινό έχει αγκαλιάσει θερμά το ζευγάρι, καθώς και τα τρία τους παιδιά. Θεωρούνται από τα πιο δημοφιλή μέλη της βασιλικής οικογένειας, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και διεθνώς.

Μαζί, έχουν αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Μεταξύ αυτών, η διάγνωση καρκίνου της Κέιτ και του βασιλιά Καρόλου, η ένταση μετά την αποχώρηση του Χάρι και της Μέγκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, καθώς και πιο πρόσφατα τα ζητήματα γύρω από τον θείο του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Οι δοκιμασίες αυτές φαίνεται να ενίσχυσαν τη σχέση τους με τους δυο του να δείχνουν ευτυχισμένοι και πιο δεμένοι από ποτέ.