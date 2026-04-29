Κολομβία: Γιος Ινδού δισεκατομμυριούχου θα σώσει τους προς θανάτωση «ναρκο-ιπποπόταμους» του Εσκομπάρ

Ζήτησε άδεια για να τους μεταφέρει στον μεγα-ζωολογικό κήπο Βαντάρα, που βρίσκεται στο δυτικό ινδικό κρατίδιο Γκουτζαράτ
Hippos wallow at a lagoon in the Hacienda Napoles Park, once the private estate of drug kingpin Pablo Escobar, in Puerto Triunfo, Colombia, Friday, April 24, 2026. (AP Photo/Fernando Vergara)
Οι ιππποπόταμοι του Εσκομπάρ / Reuters

Αίσιο τέλος για τους χαριτωμένους 80 ιπποπόταμους στην Κολομβία αφού ο Ανάντ Αμπάνι αναλαμβάνει να τους διασώσει από την ευθανασία. Ο Αμπάνι, γιος Ινδού δισεκατομμυριούχου, προσφέρθηκε να σώσει τους απογόνους εκείνων που εισήγαγε στην Κολομβία ο βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ, ώστε να αποτρέψει τη θανάτωση τους.

Ο Ανάντ Αμπάνι, γιος του μεγιστάνα Μουκές Αμπάνι, γνωστοποίησε ότι υπέβαλε επίσημο αίτημα στην κυβέρνηση της Κολομβίας να παγώσει την εκτέλεση της απόφασης θανάτωσης των ιπποπόταμων, τα οποία έχουν προκαλέσει χάος σε ποτάμια αυτής της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Ο Αμπάνι ζήτησε άδεια για να «μεταφέρει» τους 80 ιπποπόταμους με «επιστημονικό και ασφαλή» τρόπο στον μεγα-ζωολογικό κήπο Βαντάρα, που βρίσκεται στο δυτικό ινδικό κρατίδιο Γκουτζαράτ.

Η κυβέρνηση είχε εγκρίνει σχέδιο για τη θανάτωση τους, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τον πληθυσμό τους. Η υπουργός Περιβάλλοντος της Κολομβίας, Ιρένε Βέλεζ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (13.04.2026) πως θα γίνει ευθανασία στους 80 τουλάχιστον ιπποπόταμους. «Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τον πληθυσμό. Πρέπει να αναλάβουμε αυτό το μέτρο για να διατηρήσουμε τα οικοσυστήματά μας» συμπλήρωσε.

