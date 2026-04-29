Ο Τζίμι Κίμελ απαντά στις απειλές απόλυσης με ατάκα του Τραμπ για την ηλικία του: «Μισό λεπτό, μόλις έκανε αστείο για τον θάνατό του;»

Νέα απάντηση, αυτή τη φορά με σάτιρα μέσα από την εκπομπή του, έδωσε ο Τζίμι Κίμελ στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Λευκό Οίκο, κι αυτή τη φορά με ατάκα του ίδιου του αμερικανού προέδρου για την ηλικία του, ο οποίος έχει ζητήσει από το ABC να απολύσει τον παρουσιαστή και κωμικό.

Συγκεκριμένα, στο επεισόδιο της Τρίτης της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!», ο Κίμελ αξιοποίησε ένα σατιρικό μονόλογο από την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο και το χλιδάτο δείπνο που ακολούθησε, προκειμένου να σχολιάσει δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον γάμο του με την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την τελετή υποδοχής, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον γάμο των γονιών του – διάρκειας 63 ετών – και, απευθυνόμενος στη σύζυγό του, σχολίασε αστειευόμενος: «Αυτό είναι ρεκόρ που δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε, αγάπη μου, συγγνώμη». Τότε, ο Κίμελ, με σαρκαστικό ύφος, σχολίασε: «Μισό λεπτό, μόλις έκανε αστείο για τον θάνατό του;».

NEW: Jimmy Kimmel just dug himself DEEPER by calling out President Trump:



He says: “Wait a minute — did Trump just make a joke about his own DEATH?! He should be FIRED for that!”



It comes after President Trump casually roasted his own age to Melania in front of King Charles:… pic.twitter.com/ay7b7Wlakn — TV News Now (@TVNewsNow) April 29, 2026

«Μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ θα ζητούσε να απολυθώ επειδή έκανα ένα αστείο για την ηλικία του και την επόμενη μέρα θα έκανε ο ίδιος αστείο για την ηλικία του», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

Trump to Melania: They were married for 63 years and uh… excuse me, if you don’t mind. That’s a record we won’t be able to match. I’m sorry, just not going to work out that way pic.twitter.com/K69E0DcY78 — Headquarters (@HQNewsNow) April 28, 2026

Το χρονικό της έντασης με τους Τραμπ

Η ένταση ανάμεσα στο ζεύγος Τραμπ και τον διάσημο παρουσιαστή και κωμικό Κίμελ ξεκίνησε μετά από σχόλιο του Κίμελ για τη Μελάνια Τραμπ, την οποία χαρακτήρισε «μέλλουσα χήρα», εξηγώντας στη συνέχεια ότι επρόκειτο για «ένα ελαφρύ σατιρικό σχόλιο» για τη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από το περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σύμμαχοι του Τραμπ κατηγόρησαν τον Κίμελ ότι υποκινεί βία, κάτι που ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά. «Δεν ήταν σε καμία περίπτωση προτροπή σε δολοφονία. Το γνωρίζουν αυτό», τόνισε, επισημαίνοντας ότι διαχρονικά έχει ταχθεί κατά της ένοπλης βίας. «Ήταν ένα αστειάκι που αφορούσε το γεγονός ότι αυτός είναι σχεδόν 80 ετών και αυτή είναι νεότερη από εμένα», δήλωσε ο Κίμελ κατά τη διάρκεια της εκπομπής του τη Δευτέρα το βράδυ (27.04.2026).

Η Disney, στην οποία ανήκει το ABC, έχει μέχρι στιγμής στηρίξει τον Κίμελ, παρά τις πιέσεις από τον Τραμπ και συνεργάτες του για την απομάκρυνσή του. Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) ζήτησε από την εταιρεία να ξεκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών των σταθμών της νωρίτερα από το προβλεπόμενο, κίνηση που ερμηνεύεται ευρέως ως αντίποινα.