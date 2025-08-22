Αυστραλία: Γιατρός καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών

Ο γιατρός Ντάγκλας Ουίλιαμ ΜακΚάρθι καταδικάστηκε σε 20 χρόνια στην φυλακή για 14 σοβαρές κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και οδηγείται στη φυλακή, αφού το δικαστήριο της Δυτικής Αυστραλίας τον έκρινε ένοχο για αποτρόπαιες πράξεις εις βάρος ανήλικων κοριτσιών.

Η ετυμηγορία ήρθε ύστερα από έξι ώρες διάσκεψης των ενόρκων στην Αυστραλία. Ο γιατρός, Ντάγκλας ΜακΚάρθι αρχικά δεν έδειξε καμία αντίδραση, όμως αμέσως μετά έκρυψε το πρόσωπό με τα χέρια του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δίκη αποκάλυψε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο κακοποίησης, με βίντεο και φωτογραφίες που είχε συλλέξει ο ίδιος ενώ ακόμα φαίνεται να πλήρωσε τουλάχιστον δύο ανήλικες για να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό, ενώ τους είχε προσφέρει ναρκωτικά.

Μια κοπέλα ήταν 14 ετών όταν πόζαρε για πρώτη φορά για φωτογραφίες και τις έστειλε στον McCarthy, αφού ένας φίλος της είπε ότι θα τις πλήρωνε.

Αυτό την οδήγησε να τον επισκεφτεί και να πληρωθεί για σεξουαλικές πράξεις, σε ένα μοτίβο που ήταν γνωστό και σε άλλα θύματα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι νόμιζε πως τα κορίτσια ήταν άνω των 16 ετών, όμως η δικαιολογία του χαρακτηρίστηκε «αστεία» από τον εισαγγελέα. Τα θύματα περιέγραψαν με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες πώς χειραγωγήθηκαν, κακοποιήθηκαν και σιωπούσαν από φόβο.