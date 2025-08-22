Συμβαίνει τώρα:
Αυστραλία: Γιατρός καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών

Εκείνος μάλιστα ζητούσε να του στείλουν και φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου
Photo by NSW Police via AP)

Ο γιατρός Ντάγκλας Ουίλιαμ ΜακΚάρθι καταδικάστηκε σε 20 χρόνια στην φυλακή για 14 σοβαρές κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και οδηγείται στη φυλακή, αφού το δικαστήριο της Δυτικής Αυστραλίας τον έκρινε ένοχο για αποτρόπαιες πράξεις εις βάρος ανήλικων κοριτσιών.

Η ετυμηγορία ήρθε ύστερα από έξι ώρες διάσκεψης των ενόρκων στην Αυστραλία. Ο γιατρός, Ντάγκλας ΜακΚάρθι αρχικά δεν έδειξε καμία αντίδραση, όμως αμέσως μετά έκρυψε το πρόσωπό με τα χέρια του.

Η δίκη αποκάλυψε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο κακοποίησης, με βίντεο και φωτογραφίες που είχε συλλέξει ο ίδιος ενώ ακόμα φαίνεται να πλήρωσε τουλάχιστον δύο ανήλικες για να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό, ενώ τους είχε προσφέρει ναρκωτικά.

Μια κοπέλα ήταν 14 ετών όταν πόζαρε για πρώτη φορά για φωτογραφίες και τις έστειλε στον McCarthy, αφού ένας φίλος της είπε ότι θα τις πλήρωνε.

Αυτό την οδήγησε να τον επισκεφτεί και να πληρωθεί για σεξουαλικές πράξεις, σε ένα μοτίβο που ήταν γνωστό και σε άλλα θύματα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι νόμιζε πως τα κορίτσια ήταν άνω των 16 ετών, όμως η δικαιολογία του χαρακτηρίστηκε «αστεία» από τον εισαγγελέα. Τα θύματα περιέγραψαν με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες πώς χειραγωγήθηκαν, κακοποιήθηκαν και σιωπούσαν από φόβο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρομοιάζει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι με «λάδι και ξίδι»: «Δεν θέλω να είμαι παρών σε συνάντησή τους»
Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε με ειρωνεία τις παγωμένες σχέσεις των δύο ηγετών και άφησε να εννοηθεί ότι δεν έχει απαραίτητα την πρόθεση να παραστεί σε μια πιθανή σύνοδο
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ φοράει ένα καπέλο με τη φράση «Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα!» στην Ουάσινγκτον
Πώς η κούρσα υπερηχητικών πυραύλων Κίνας, ΗΠΑ και Ρωσίας αναδιαμορφώνει τις παγκόσμιες ισορροπίες
Ικανοί να κινούνται με ταχύτητα δύο μιλίων το δευτερόλεπτο, αυτά τα όπλα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαφημίζει ότι μπορούν να μετατρέψουν τους στόχους «σε σκόνη» αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια στρατιωτική ισορροπία
Εκτόξευση υπερηχητικού πυραύλου στη Βόρεια Κορέα
