Αυστραλία: Η στιγμή που διαδηλωτές κρεμούν στην οροφή της Βουλής πανό υπέρ της Παλαιστίνης

Διαδηλωτές ανέβηκαν στην οροφή του κτιρίου του κοινοβουλίου της Αυστραλίας στην πρωτεύουσα Καμπέρα και κρέμασαν πανό με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, όπως μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα σε απευθείας συνδέσεις.

Ένα από τα πανό που κρέμασαν οι διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στην οροφή της Βουλής της Αυστραλίας έγραφε «από το ποτάμι στη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη».

Πλάνα έδειξαν τέσσερα άτομα ντυμένα με σκούρα ρούχα στην οροφή του κτιρίου του αυστραλιανού κοινοβουλίου στην Καμπέρα, να ξεδιπλώνουν μαύρα πανό.

Meanwhile in Canberra watch these protestors on the parliament room #Auspol pic.twitter.com/l9Pbgrl4qh