Αυστραλία: Καρχαρίας επιτέθηκε σε 13χρονο στο Σίδνεϊ – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Οι αστυνομικοί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο αγόρι για «σοβαρά» τραύματα στα πόδια
Αστυνομία και ασθενοφόρο στο σημείο διάσωσης του 13χρονου

Ένας έφηβος τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα (18/1/2026) από έναν καρχαρία, την ώρα που κολυμπούσε στο λιμάνι του Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Ο ανήλικος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, με σοβαρά τραύματα στα πόδια.

Ο καρχαρίας στην παραλία της Αυστραλίας δάγκωσε το αγόρι, ηλικίας περίπου 13 ετών, το απόγευμα τοπική ώρα, στα ανοικτά του Σαρκ Μπιτς. «Τα τραύματα ταιριάζουν με εκείνα που μπορεί να προκαλέσει ένας μεγάλος καρχαρίας», δήλωσε η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.

Λίγα λεπτά αφότου ενημερώθηκαν για το περιστατικό, αστυνομικοί έβγαλαν το παιδί από τη θάλασσα, στα ανοικτά της παραλίας του λιμανιού, στη συνοικία Βόκλιζ, στο ανατολικό Σίδνεϊ.

Οι αστυνομικοί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο αγόρι για «σοβαρά» τραύματα στα πόδια, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Σίδνεϊ, όπου οι γιατροί έκριναν πως βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Συστήνεται στους κολυμβητές να αποφεύγουν να εισέρχονται στο νερό, κοντά στο σημείο» όπου βρέθηκε το παιδί, υπογράμμισε η αστυνομία.

Περισσότερα από 1.280 περιστατικά με επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί από το 1791, εκ των οποίων τουλάχιστον 250 ήταν θανατηφόρα, σύμφωνα με μια σχετική βάση δεδομένων.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας είχε σκοτώσει έναν σέρφερ σε μια πολυσύχναστη παραλία στο βόρειο Σίδνεϊ. Δύο μήνες αργότερα, ένας καρχαρίας είχε σκοτώσει μία γυναίκα, η οποία κολυμπούσε στα ανοικτά μιας απομονωμένης παραλίας στο βόρειο τμήμα του Σίδνεϊ.

