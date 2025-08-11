Αυστραλία: Μετεωρίτης «ταρακούνησε» σπίτια στην Βικτώρια από τον εκκωφαντικό ήχο

Μετεωρίτης διέσχισε τον ουρανό της Βικτώρια στην Αυστραλία, την Κυριακή (11/08/2025), με μαρτυρίες κατοίκων να αναφέρουν ότι «ταρακουνήθηκαν σπίτια» από τον εκκωφαντικό ήχο.

Τα social media κατακλύστηκαν από αναφορές για την «πτήση» του μετεωρίτη από την ανατολική Βικτώρια μέχρι το Μελβούρνη, Μπαλαράτ και Μπέντιγκο, στις 7:30 το βράδυ της Κυριακής.

Πολλοί κάτοικοι άκουσαν επίσης μια έκρηξη, περιγραφόμενη από κάποιους σαν “σεισμό”, με μια κάτοικο στο Μπεντίγκο, στη συνοικία Strathfieldsaye, να καλεί τον γείτονά της πιστεύοντας πως τα σπίτια τους είχαν εκραγεί. Άλλοι ανέφεραν ότι ένιωσαν και άκουσαν κάτι σαν σεισμό.

Οι ειδικοί δηλώνουν ότι το φλεγόμενο σώμα ήταν μετέωρο και όχι διαστημικό σκουπίδι και πιθανόν να έχουν πέσει θραύσματα στο έδαφος ανάμεσα στο Μπέντιγκο και το Μπαλαράτ.

Ο αστρονόμος Ντέιβιντ Φίνλεϊ εκτιμά πως ο μετεωρίτης εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης ανάμεσα στις δύο πόλεις και ήταν αρκετά μεγάλος ώστε να «επιβιώσουν» θραύσματά του.

Σύμφωνα με τον Φίνλεϊ, τα θραύσματα μπορούν να έχουν πέσει σε περιοχές της Βικτώριας και μοιάζουν με μαύρο πέτρινο υλικό, παρόμοιο με κάρβουνο.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως τέτοιες ενέργειες είναι σπάνιες, με μόνο ένα-δύο παρόμοια φαινόμενα κάθε χρόνο στην Αυστραλία. Η επιτυχής εύρεση μικρών μετεωριτών μπορεί να αποδειχθεί σημαντική, με το πιο γνωστό παράδειγμα τον μετεωρίτη Murchison του 1969, που περιείχε οργανικά συστατικά ζωής.

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Monash και το Desert Fireball Network εργάζονται πυρετωδώς για την καταγραφή και την ανεύρεση τμημάτων του μετεωρίτη, ενώ η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί με ανυπομονησία τη συνέχεια του φαινομένου.