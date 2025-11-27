Κόσμος

Αυστραλία: Μια νεκρή και ένας σοβαρά τραυματίας μετά από επίθεση καρχαρία

Η γυναίκα, που θεωρείται ότι ήταν περίπου 20 ετών και ακόμη δεν έχει επισήμως ταυτοποιηθεί, κατέληξε επί τόπου, ενώ ο άνδρας είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
Κλειστή παραλία λόγω καρχαρία
Τη ζωή της έχασε μια γυναίκα σήμερα (27.11.2025) και ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση καρχαρία σε παραλία κοντά σε ένα δημοφιλές σημείο για σερφ στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κλήθηκαν σήμερα το πρωί σε μια παραλία στον Κόλπο Κράουντι κοντά στο Πορτ Μακουάρι, που βρίσκεται περίπου 350 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μετά τις πληροφορίες ότι δύο άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση από καρχαρία, ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν περίπου στην ίδια ηλικία, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η παραλία αποκλείστηκε καθώς οι αρχές προσπαθούν να διακριβώσουν το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στους δύο ανθρώπους, είπαν οι αρχές.

Κόσμος
