Οι αυστραλιανές Αρχές απήγγειλαν κατηγορίες στον 36χρονο, που συνελήφθη την Τετάρτη (3/11), για την αρπαγή της 4χρονης Cleo Smith. Τα ίχνη του παιδιού από την Αυστραλία αγνοούνταν για 18 ολόκληρες ημέρες και βρέθηκε κλειδωμένο στο σπίτι του κατηγορουμένου, ενώ η υπόθεσή της ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από την υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν ΜακΚαν.

Η εξαφάνιση της μικρής Cleo είχε συγκλονίσει την Αυστραλία και, μετά από μια πληροφορία για ένα ύποπτο αυτοκίνητο, οι Αρχές κατάφεραν να την εντοπίσουν. Το παιδί ήταν κλειδωμένο στο σπίτι του 36χρονου στο Κάρναρβον, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η αρπαγή του δεν ήταν προσχεδιασμένη αλλά «ευκαιριακή».

Για την αρπαγή της μικρής Cleo συνελήφθη ο 36χρονος Terry Kelly, στον οποίο αρχικά δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες καθώς χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο. Αυστραλιανά ΜΜΕ έκαναν λόγο για αυτοτραυματισμό του κατά την διάρκεια της κράτησής του και φωτογραφίες του μέσα από το ασθενοφόρο έκαναν τον γύρο των socia media.

Cleo Smith 'kidnapper' carried into ambulance with head wounds after girl found https://t.co/h0eN0HDjIL pic.twitter.com/P5K9nAwuac — The Mirror (@DailyMirror) November 3, 2021

Ωστόσο, μητέρα συγκρατούμενου του Terry Kelly υποστηρίζει – σύμφωνα με την Daily Mail – ότι ο γιος της ξυλοκόπησε τον 36χρονο όταν έμαθε ότι κατηγορείται για την αρπαγή της Cleo Smith. «Μόλις έμαθε ότι αυτός ο τύπος συνελήφθη για το μικρή Κλίo, πετάχτηκε πάνω, τον χτύπησε και τον έκανε μαύρο. Είναι μεγάλος μάγκας, αλλά τα κατάφερε», φέρεται να δηλώνει η μητέρα συγκρατούμενου του Terry Kelly

Εκπρόσωπος της αστυνομίας – όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail – αρνήθηκε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς της γυναίκας.

Prisoner's mother tells how suspect in Cleo Smith abduction was 'given a real hiding' by her son https://t.co/EFMKw0UP6x — Daily Mail Online (@MailOnline) November 4, 2021

Είχε εμμονή με τις… κούκλες

Ο Terry Kelly, ο οποίος κατηγορείται για την αρπαγή της Cleo Smith, φέρεται να είχε εμμονή με τις… κούκλες. Μάλιστα, κυκλοφορούν στα social media – όπως αναφέρει η Daily Mail – φωτογραφίες που δείχνουν το σπίτι του να είναι γεμάτο κούκλες «Bratz».

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν ο 36χρονος χρησιμοποίησε τα παιχνίδια για να παρασύρει την μικρή Cleo. Όταν μάλιστα εκπρόσωπος Τύπου των αυστραλιανών Αρχών, ερωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους, αρνήθηκε να σχολιάσει.

How Cleo Smith's alleged abductor was 'obsessed with dolls and created social media profiles of his imaginary family' https://t.co/GWPiXAOewn — Daily Mail Online (@MailOnline) November 4, 2021

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γείτονες του Terry Kelly κάνουν λόγο για έναν «πολύ ήσυχο», «μοναχικό» και «απόμακρο» άνθρωπο. Δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τους γείτονες του, αν και έμενε πολλά χρόνια στην περιοχή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αρκετοί σημείωσαν ότι το τελευταίο διάστημα είχαν παρατηρήσει ότι συμπεριφερόταν κάπως διαφορετικά, δεν μπορούσαν όμως να φανταστούν ότι στο σπίτι του κρατούσε κλειδωμένη την μικρή Cleo.

Το χρονικό της αρπαγής

Η μικρή Cleo Smith είχε εξαφανιστεί στις 16 Οκτωβρίου από ένα απομακρυσμένο camping της Αυστραλίας, όπου είχε κατασκηνώσει μαζί με την οικογένειά της. Η μητέρα της είχε δηλώσει ότι το πρωινό της 16ης Οκτωβρίου ανακάλυψε τη σκηνή ανοιχτή και το παιδί έλειπε μαζί με τον υπνόσακό του.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό της μικρής και υπό το φόβο ότι απήχθη, οι αυστραλιανές αρχές προσέφεραν ένα εκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας (644.000 ευρώ) ως αμοιβή σε όποιον διέθετε πληροφορίες.

Η υπόθεση της Cleo Smith από την Αυστραλία τράβηξε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ σε διεθνές επίπεδο και σκόρπισε χαρά η ευχάριστη έκβασή της, καθώς πολλοί φοβούνταν ότι οι έρευνες για την ανεύρεσή της θα κατέληγαν σε τραγωδία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το hastag #CleoSmith κυκλοφορεί πολύ στο Twitter μαζί με μια φωτογραφία που ανήρτησε η αστυνομία και δείχνει τo 4χρονο κοριτσάκι χαμογελαστό να χαιρετάει από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Η ανάρτηση αυτή έχει συγκεντρώσει σχεδόν 54.000 likes.

Με πληροφορίες από Daily Mail

Πηγή φωτογραφιών: Reuters