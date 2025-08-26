Κόσμος

Αυστραλία: Πυροβολισμοί έπεσαν σε επαρχιακή πόλη κοντά στην Μελβούρνη – Δύο νεκροί αστυνομικοί

Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, ο δράστης κατάφερε να ξεφύγει και διαφεύγει της σύλληψης, ενώ ταραχή επικρατεί στο σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί
Αστυνομία της Αυστραλίας
Φωτογραφία αρχείου / AP Photo/Mark Baker

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές της Αυστραλίας στην επαρχιακή πόλη Πορεπάνκα, αναζητώντας τον δράστη που άνοιξε πυρ σε αγροτική ιδιοκτησία, σκοτώνοντας 2 αστυνομικούς και τραυματίζοντας ακόμη έναν.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (26.08.2025) στο Πορεπάνκα, στην Πολιτεία της Βικτώρια, περίπου 300 χλμ βορειοανατολικά της Μελβούρνης στην Αυστραλία. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, ο δράστης κατάφερε να ξεφύγει και διαφεύγει της σύλληψης, ενώ ταραχή επικρατεί στο σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί.

«Πρόκειται για ένα ενεργό περιστατικό και θα παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες όταν είναι επιχειρησιακά ασφαλές», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης “X” (πρώην Twitter) σήμερα το απόγευμα.

«Ζητάμε από τους ανθρώπους να αποφεύγουν την περιοχή», τόνισε εμφατικά η αστυνομική ανακοίνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η αυστραλιανή δημόσια ραδιοτηλεόραση ABC οι αστυνομικοί εκτελούσαν ένταλμα σύλληψης όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Όπως και η αστυνομία της Βικτώριας, δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες, αλλά μια εκπρόσωπός της είπε: «Οι παραϊατρικοί έχουν φροντίσει ένα άτομο με σοβαρά τραύματα στο κάτω μέρος του σώματος και το έχουν μεταφέρει αεροπορικώς στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση».

Μια τοπική ομάδα της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης (SES) έχει φτάσει, λέει ο δημοσιογράφος, αλλά η πρώτη φρενήρης ώρα που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι αναφορές για πυροβολισμούς έχει αλλάξει δραματικά.

«Ήταν αρκετά χαοτικά όταν έφτασα εδώ», είπε η Άσλι Όλντριτζ, δημοσιογράφος που βρισκόταν στο σημείο του συμβάντος.

«Από την είδηση ​​ότι οι δύο αξιωματικοί σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε, η ατμόσφαιρα έχει γίνει αρκετά ζοφερή», πρόσθεσε.

Παράλληλα, το αεροδρόμιο Porepunkah έκλεισε λόγω της συνεχιζόμενης έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Το αεροδρόμιο βρίσκεται δύο ναυτικά μίλια νότια του κέντρου της περιοχής, στην κοιλάδα Buckland.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ABC.

