Αυστραλία: Σπάνια χιονόπτωση σε πόλεις στα ανατολικά της χώρας και βροχές στα βόρεια

Εδώ τρέχουμε στις παραλίες και στην Αυστραλία φτιάχνουν χιονάνθρωπους. Χαράς ευαγγέλιο για τους λάτρεις του χιονού καθώς αρκετές πόλεις της ανατολική Αυστραλία, έχουν σκεπαστεί από το πιο παχύ στρώμα χιονιού κάτι σπάνιο που έχει να συμβεί εδώ και δεκαετίες.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν την περιοχή στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προκαλώντας πλημμύρες, εγκαταλείψεις οχημάτων, αλλά και διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε χιλιάδες σπίτια, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι καιρικές συνθήκες είναι βελτιωμένες σήμερα (03.08.2025), ενώ για τη χθεσινή ημέρα, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ανέφεραν ύψη χιονιού περίπου 50 εκατοστών σε μερικές περιοχές ενώ βροχοπτώσεις με ύψος βροχής μεγαλύτερο από 10 εκατοστά αναμένονταν για άλλες περιοχές, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Rare snow in Australia…. “I’ve never seen anything like this before in my entire life! pic.twitter.com/DeXIbQ7YC3

Rare heavy snowfall event today in Armidale, New South Wales, Australia, after several years.



A powerful winter storm has swept across northern NSW, delivering heavy snow, rain, black ice, and strong winds.



Snowfalls of up to 50 cm have been reported around Armidale and Guyra. pic.twitter.com/5G0t24xUvf