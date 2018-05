Αυτός είναι ο πρώτος ορειβάτης χωρίς πόδια που ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ

Μέχρι σήμερα, ο μόνος άνθρωπος χωρίς πόδια που κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή Τσομολάνγκμα είναι ο Μαρκ Ίνγκλις από τη Νέα Ζηλανδία, που ανέβηκε στην κορυφή από την πλευρά του Θιβέτ το 2006.

«Ο Κινέζος ορειβάτης, ο οποίος έχει υποστεί ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων του, σκαρφάλωσε στην κορυφή στις 8:40 σήμερα το πρωί (τοπική ώρα). Είναι ο πρώτος άνθρωπος με ακρωτηριασμένα και τα δύο του πόδια, που σκαρφαλώνει στην κορυφή από την νότια πλευρά», δήλωσε τηλεφωνικά στο πρακτορείο Xinhua (Νέα Κίνα) από την κατασκήνωση βάσης ο Γκιανέντρα Σρέστα, αξιωματούχος του υπουργείου Πολιτισμού, Τουρισμού και Πολιτικής Αεροπορίας.

Never give up! Xia Boyu, a double amputee who lost both his legs to frostbite in 1975, became the first Chinese to successfully reach the top of Mount Everest with prosthetic legs on May 14, after four previous attempts across 43 years. pic.twitter.com/p3zKH7Gwc8

