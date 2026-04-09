BBC: Θέμα χρόνου το «φρένο» Τραμπ στο Ισραήλ για τον Λίβανο

Η εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται ξανά καθώς η παγκόσμια κατακραυγή για το λουτρό αίματος στον Λίβανο θέτει σε ισχυρή δοκιμασία την εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν, κι όλα αυτά λίγα 24ωρα πριν τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Σύμφωνα με το BBC, δεν θα αργήσει η στιγμή που ο Τραμπ θα βάλει «φρένο» στο Ισραήλ για τον Λίβανο.

Χθες (08.04.2026), το Ισραήλ κατάφερε να πλήξει 100 στόχους μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά, προκαλώντας τον τραυματισμό χιλιάδων και τον θάνατο πάνω από 200 ατόμων. Η Ευρώπη ζητά από ΗΠΑ και Ισραήλ να συμπεριλάβουν τον Λίβανο στην συμφωνία εκεχειρίας, αλλά φαίνεται πως δεν είναι στα άμεσα σχέδιά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ θα βάλει φρένο στον Νετανιάχου για τον Λίβανο. Προς το παρόν όμως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν στέλνει μήνυμα στο Ισραήλ, αλλά στην Τεχεράνη: Οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν εντός και γύρω από το Ιράν έως ότου, όπως λέει, «τηρηθεί πλήρως» η πραγματική συμφωνία. Αν αυτή δεν εφαρμοστεί, «το πιστολίδι θα αρχίσει ξανά», προειδοποίησε.

Η απάντηση ήρθε δια στόματος του Ιρανού προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν. «Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη», είπε, τονίζοντας πως οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας και ολι διαπραγματεύσεις δεν έχουν νόημα όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο.

BBC: Δεν θα αργήσει η στιγμή που ο Τραμπ θα βάλει «φρένο» στο Ισραήλ για τον Λίβανο

Ο Πολ Άνταμς του BBC σχολιάζει πως η χθεσινή κλιμάκωση από την πλευρά του Ισραήλ δεν προκάλεσε έκπληξη. Αμερικανοί αξιωματούχοι, από τον πρόεδρο και κάτω, επιμένουν ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβανόταν ποτέ στην αρχική πρόταση εκεχειρίας, σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν το Ιράν και ο μεσολαβητής της συμφωνίας, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, είναι σαφές ότι η συνέχιση των εχθροπραξιών στον Λίβανο μπορεί να τινάξει στον αέρα τις διαπραγματεύσεις και να βυθίσει ξανά την περιοχή σε γενικευμένο πόλεμο.

Γι’ αυτό, εκτιμά ο Άνταμς, αν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αργά ή γρήγορα η Ουάσιγκτον θα χρειαστεί να ζητήσει από το Ισραήλ, είτε παρασκηνιακά είτε δημόσια, να αποφύγει νέα κλιμάκωση.

Σύμφωνα πάντα με την ανάλυση, το Ισραήλ αντιλαμβάνεται πως ο χρόνος της εκστρατείας του στον Λίβανο ίσως περιορίζεται και γι’ αυτό επέλεξε χθες να εντείνει τα χτυπήματα όσο εξακολουθεί να έχει την αμερικανική διπλωματική κάλυψη.

Φρούριο το Ισλαμαμπάντ ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν

Στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν οι προετοιμασίες για τις συνομιλίες είναι πυρετώδεις. Ωστόσο μία ανάρτηση – που «κατέβηκε» αιφνιδίως – πυροδοτεί ανησυχία.

Ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, διέγραψε αιφνιδιαστικά ανάρτησή του στην οποία ανέφερε ότι ιρανική αντιπροσωπεία θα έφθανε στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες το Σαββατοκύριακο.

Αξιωματούχος της ιρανικής πρεσβείας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι το μήνυμα είχε σταλεί πρόωρα. Αρνήθηκε πάντως να αναφερθεί στο αν η αντιπροσωπεία εξακολουθεί να αναμένεται απόψε ή όχι.