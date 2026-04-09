Ιράν και Χεζμπολάχ κατηγορούν ΗΠΑ και Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας – Κρανίου τόπος ο Λίβανος από τους βομβαρδισμούς

Το Σάββατο ξεκινούν οι συνομιλίες στο Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου - Νέες αιχμές Τραμπ για τις χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ - Κρανίου τόπος ο Λίβανος
Χρύσα Πανούση , Αλεξία Κωνσταντοπούλου

Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ – ΗΠΑ με Ιράν. Αν και η κατάπαυση του πυρός είναι σε ισχύ, οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ δεν σταματούν ενώ στον Λίβανο οι βομβαρδισμοί είναι σχεδόν συνεχόμενοι. Το Ισραήλ χτύπησε πάνω από 100 στόχους στον Λίβανο μέσα σε 10 λεπτά προκαλώντας τον θάνατο πάνω από 200 ανθρώπων και τον τραυματισμό χιλιάδων. Ως «απάντηση», το Ιράν μπλόκαρε ξανά την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας πως όσα πλοία επιχειρήσουν να περάσουν από την περιοχή, θα καταστραφούν. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε αιχμές -για ακόμη μία φορά- κατά των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ για τη μη εμπλοκή τους στην επιχείρηση «απελευθέρωσης» των Στενών του Ορμούζ. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ημέρες.

07:52 | 09.04.2026
Άνοιξε ξανά το Όρος του Ναού στο Ισραήλ μετά την εκεχειρία με το Ιράν

Ο ιερός τόπος του Όρους του Ναού ανοίγει ξανά για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, μετά την κήρυξη εκεχειρίας δύο εβδομάδων χθες.

Οι εικόνες δείχνουν Εβραίους επισκέπτες και Μουσουλμάνους πιστούς στο χώρο.

07:35 | 09.04.2026
Ο χάρτης με τις εναλλακτικές διαδρομές για τη διέλευση των Στενών του Ορμούζ
07:35 | 09.04.2026
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καταδικάζει τις «μαζικές επιθέσεις του Ισραήλ σε όλο τον Λίβανο», που σκότωσαν «εκατοντάδες αμάχους»
07:16 | 09.04.2026
Ντόναλντ Τραμπ
Τραμπ: «Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία για εκεχειρία, θα ξεκινήσει το πιστολίδι»
Ο Αμερικανός πρόεδρος «υποσχέθηκε» σφοδρές επιθέσεις σε περίπτωση που δεν τηρηθεί για «οποιονδήποτε λόγο» η κατάπαυση του πυρός – Δήλωσε πως ο στρατός των ΗΠΑ ξεκουράζεται μέχρι την επόμενη κατάκτησή του
07:16 | 09.04.2026
FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman's Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo
Εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή: Στα χέρια του Ιράν η παγκόσμια οικονομία – Η Ευρώπη καλείται να πληρώσει τα σπασμένα Τραμπ
Η εκεχειρία κρίνεται στα Στενά του Ορμούζ - Η μερική ή πλήρης διακοπή της ναυσιπλοΐας για εβδομάδες έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις
07:16 | 09.04.2026
Flames come out of chimneys at a TotalEnergies hydrocarbones depot in Feluy, Belgium April 8, 2026. REUTERS/Yves Herman
Το πετρέλαιο «βλέπει» πάλι τα 100 δολάρια: Η αμφισβήτηση της συμφωνίας εκεχειρίας φέρνει νέα αναστάτωση στην αγορά
Οι τιμές καλύπτουν τις χθεσινές απώλειες και καταγράφουν άνοδο πάνω από 2% με 3%
06:53 | 09.04.2026
Νέες σειρήνες προειδοποίησης για ρουκέτες στα σύνορα του Λιβάνου

Σειρήνες προειδοποίησης για ρουκέτες ενεργοποιήθηκαν στην βόρεια συνοριακή κοινότητα Αβίβιμ, καθώς η Χεζμπολάχ φαίνεται να εξαπολύει μια ακόμη επίθεση από τον κοντινό Λίβανο.

06:51 | 09.04.2026
Οι χώρες του Κόλπου είναι «εξαιρετικά ανήσυχες» για τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
06:36 | 09.04.2026
Ιερουσαλήμ: Ανοίγουν αύριο οι Άγιοι Τόποι μετά την εκεχειρία με το Ιράν
Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε την επαναλειτουργία των ιερών χώρων στην Παλιά Πόλη, λίγες ώρες μετά την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός
06:35 | 09.04.2026
Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο

Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους βομβαρδισμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον Λίβανο και καλεί τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει για να «τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή» τομέων της χώρας, ανέφερε χθες βράδυ το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε στην Άγκυρα.

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου, οι οποίες προκάλεσαν πολυάριθμους θανάτους. Οι επιθέσεις αυτές χειροτερεύουν περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα (...) Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενεργήσει αμέσως για να τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή στον Λίβανο και να προστατευτούν οι άμαχοι», τόνισε η τουρκική διπλωματία.

Τουλάχιστον 182 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 890 τραυματίστηκαν χθες όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν κύμα βομβαρδισμών άνευ προηγουμένου σε αυτόν τον πόλεμο, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

«Εξαιτίας της Χεζμπολά» ο Λίβανος «δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία» κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, δήλωσε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη δημοσιογράφο του PBS Λιζ Λάντερς, ανέφερε η αμερικανίδα ρεπόρτερ μέσω X.

06:34 | 09.04.2026
Ο Λίβανος κηρύσσει εθνικό πένθος

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με σχεδόν διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη.

Η σημερινή θα είναι «ημέρα εθνικού πένθους για τους μάρτυρες και τους τραυματίες στις ισραηλινές επιθέσεις οι οποίες στοχοποίησαν εκατοντάδες αθώους και ανυπεράσπιστους αμάχους», τόνισε ο κ. Σαλάμ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με το κείμενο, ο πρωθυπουργός Σαλάμ θέλει να «κινητοποιηθούν όλοι οι πολιτικοί και διπλωματικοί πόροι του Λιβάνου για να σταματήσει η ισραηλινή μηχανή θανάτου».

Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός των θυμάτων είναι τουλάχιστον 182 νεκροί και 890 τραυματίες, σύμφωνα με ακόμη μη οριστικούς αριθμούς του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

06:34 | 09.04.2026
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ανακοινώνει δυο εναλλακτικές διαδρομές, επικαλούμενο κίνδυνο «ναρκών»

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Χορμούζ θα πρέπει να ακολουθούν δυο εναλλακτικά δρομολόγια, πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, κάνοντας λόγο για την πιθανότητα να υπάρχουν «νάρκες» στα συνηθισμένα δρομολόγια, πιο ανοικτά.

«Για να προστατευτούν από πιθανές προσκρούσεις με νάρκες, σε συντονισμό με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (...) μέχρι νεοτέρας εντολής, (τα πλοία) πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές ως προς την κίνηση στο στενό του Χορμούζ», ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα στρατιωτικό ανακοινωθέν που συνοδεύεται από θαλάσσιο χάρτη στον οποίο επιδεικνύονται τα δρομολόγια, νότια και βόρεια του νησιού Λαράκ.

Για την είσοδο στον Κόλπο από τη θάλασσα του Ομάν, τα πλοία πρέπει να περνούν ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και το νησί Λαράκ, τον «σταθμό διοδίων της Τεχεράνης», κατά την ορολογία της ναυτιλιακής επιθεώρησης Lloyd’s List. Το δρομολόγιο εξόδου από τον Κόλπο περνά νότια του νησιού αυτού κι αποφεύγει την πιο ομαλή διαδρομή, πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν.

Οι πρόσφατες διελεύσεις μοιάζουν να έγιναν ακολουθώντας αυτή, την εναλλακτική διαδρομή, που περνά από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η οποία συμπεριλάμβανε το πλήρες άνοιγμα του στενού του Χορμούζ, κρίσιμου για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, αφού έκλεισε σχεδόν εντελώς μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου και τελεί ακόμη υπό τον έλεγχο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Από την 1η Μαρτίου ως την 27η Απριλίου, καταγράφτηκαν 307 διελεύσεις πλοίων που μετέφεραν πρώτες ύλες, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler, ιδιοκτήτριας του ιστότοπου MarineTraffic--αριθμός μειωμένος κατά σχεδόν 95% σε σύγκριση με περιόδους ειρήνης.

Υπό κανονικές συνθήκες, γύρω στο 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που προορίζεται για τις παγκόσμιες αγορές διέρχεται από αυτό το στενό πέρασμα που συνδέει τον Κόλπο με τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς.

06:31 | 09.04.2026
Χεζμπολάχ: Εκτοξεύσαμε ρουκέτες κατά του Ισραήλ ως αντίποινα για την παραβίαση της εκεχειρίας

Η Χεζμπολάχ λέει ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, ανταποδίδοντας την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από πλευράς του 

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σε ανταπόδοση της δικής του «παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός».

Τονίζοντας πως εκείνο «τήρησε την κατάπαυση του πυρός, ενώ ο εχθρός δεν το έκανε», το κίνημα του Λιβάνου ανέφερε ότι «στοχοποίησε τη ζώνη Μανάρα», στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Ισραήλ, «με ομοβροντία ρουκετών στις 02:30». Δεν είχε αναλάβει την επίθεση για καμιά επίθεση εναντίον του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση, κάπου 24 ώρες νωρίτερα, της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για δυο εβδομάδες, έπειτα από 39 ημέρες του πολέμου που άρχισε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Τεχεράνης στα τέλη Φεβρουαρίου.

06:30 | 09.04.2026
Το Ιράν καλεί τα πλοία να μην περνούν από τα Στενά του Ορμούζ

Μετά το νέο ιρανικό μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, η Τεχεράνη καλεί ξανά τα πλοία να ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές αλλιώς θα καταστραφούν.

06:30 | 09.04.2026
Γάζα: Νεκρός δημοσιογράφος του Al Jazeera σε ισραηλινή επίθεση
Η Χαμάς και το μέση ενημέρωσης Al Jazeera καταδικάζουν την αεροπορική επίθεση του Ισραήλ
06:30 | 09.04.2026
Διασώστες σε κατεστραμμένο κτίριο μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στη Βηρυτό του Λιβάνου
Το Ιράν δεν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ, πετρελαιοφόρο ανέκρουσε πρύμναν, εκατόμβη νεκρών στον Λίβανο, στον «αέρα» η εκεχειρία
Περισσότεροι από 182 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στον Λίβανο - «Η συμφωνηθείσα ανακωχή δεν αφορά την εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ», ξεκαθαρίζει ο Νετανιάχου
06:30 | 09.04.2026
Wall Street Journal: Η Ελλάδα στη λίστα των χωρών του ΝΑΤΟ που θα επιβραβεύσει ο Τραμπ – Ποιες θα «τιμωρηθούν»
«Είναι αρκετά λυπηρό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ αυτός είναι που χρηματοδοτεί την άμυνά του», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου
06:30 | 09.04.2026
Τραμπ για ΝΑΤΟ: Δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δε θα το κάνει και στο μέλλον
Ο Τραμπ μοιάζει σαν να ανοίγει σιγά - σιγά την πόρτα της εξόδου των ΗΠΑ από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία
06:29 | 09.04.2026
Οι Φρουροί της Επανάστασης αναχαίτισαν drone και προειδοποιούν για «παραβίαση της εκεχειρίας» – Συνέταιρος στα διόδια των Στενών του Ορμούζ θέλει να μπει ο Τραμπ
Το Ιράν κάνει λόγο για μεγάλη νίκη τονίζοντας παράλληλα ότι οι διαπραγματεύσεις αποτελούν «εθνική διαπραγμάτευση και συνέχεια του πεδίου της μάχης»
06:29 | 09.04.2026
