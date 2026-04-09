Ιράν και Χεζμπολάχ κατηγορούν ΗΠΑ και Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας – Κρανίου τόπος ο Λίβανος από τους βομβαρδισμούς

Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ – ΗΠΑ με Ιράν. Αν και η κατάπαυση του πυρός είναι σε ισχύ, οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ δεν σταματούν ενώ στον Λίβανο οι βομβαρδισμοί είναι σχεδόν συνεχόμενοι. Το Ισραήλ χτύπησε πάνω από 100 στόχους στον Λίβανο μέσα σε 10 λεπτά προκαλώντας τον θάνατο πάνω από 200 ανθρώπων και τον τραυματισμό χιλιάδων. Ως «απάντηση», το Ιράν μπλόκαρε ξανά την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας πως όσα πλοία επιχειρήσουν να περάσουν από την περιοχή, θα καταστραφούν. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε αιχμές -για ακόμη μία φορά- κατά των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ για τη μη εμπλοκή τους στην επιχείρηση «απελευθέρωσης» των Στενών του Ορμούζ. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ημέρες.
Ο ιερός τόπος του Όρους του Ναού ανοίγει ξανά για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, μετά την κήρυξη εκεχειρίας δύο εβδομάδων χθες.
Οι εικόνες δείχνουν Εβραίους επισκέπτες και Μουσουλμάνους πιστούς στο χώρο.
Σειρήνες προειδοποίησης για ρουκέτες ενεργοποιήθηκαν στην βόρεια συνοριακή κοινότητα Αβίβιμ, καθώς η Χεζμπολάχ φαίνεται να εξαπολύει μια ακόμη επίθεση από τον κοντινό Λίβανο.
Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους βομβαρδισμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον Λίβανο και καλεί τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει για να «τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή» τομέων της χώρας, ανέφερε χθες βράδυ το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε στην Άγκυρα.
«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου, οι οποίες προκάλεσαν πολυάριθμους θανάτους. Οι επιθέσεις αυτές χειροτερεύουν περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα (...) Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενεργήσει αμέσως για να τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή στον Λίβανο και να προστατευτούν οι άμαχοι», τόνισε η τουρκική διπλωματία.
Τουλάχιστον 182 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 890 τραυματίστηκαν χθες όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν κύμα βομβαρδισμών άνευ προηγουμένου σε αυτόν τον πόλεμο, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.
«Εξαιτίας της Χεζμπολά» ο Λίβανος «δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία» κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, δήλωσε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη δημοσιογράφο του PBS Λιζ Λάντερς, ανέφερε η αμερικανίδα ρεπόρτερ μέσω X.
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με σχεδόν διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη.
Η σημερινή θα είναι «ημέρα εθνικού πένθους για τους μάρτυρες και τους τραυματίες στις ισραηλινές επιθέσεις οι οποίες στοχοποίησαν εκατοντάδες αθώους και ανυπεράσπιστους αμάχους», τόνισε ο κ. Σαλάμ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.
Σύμφωνα με το κείμενο, ο πρωθυπουργός Σαλάμ θέλει να «κινητοποιηθούν όλοι οι πολιτικοί και διπλωματικοί πόροι του Λιβάνου για να σταματήσει η ισραηλινή μηχανή θανάτου».
Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός των θυμάτων είναι τουλάχιστον 182 νεκροί και 890 τραυματίες, σύμφωνα με ακόμη μη οριστικούς αριθμούς του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.
Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Χορμούζ θα πρέπει να ακολουθούν δυο εναλλακτικά δρομολόγια, πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, κάνοντας λόγο για την πιθανότητα να υπάρχουν «νάρκες» στα συνηθισμένα δρομολόγια, πιο ανοικτά.
«Για να προστατευτούν από πιθανές προσκρούσεις με νάρκες, σε συντονισμό με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (...) μέχρι νεοτέρας εντολής, (τα πλοία) πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές ως προς την κίνηση στο στενό του Χορμούζ», ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα στρατιωτικό ανακοινωθέν που συνοδεύεται από θαλάσσιο χάρτη στον οποίο επιδεικνύονται τα δρομολόγια, νότια και βόρεια του νησιού Λαράκ.
Για την είσοδο στον Κόλπο από τη θάλασσα του Ομάν, τα πλοία πρέπει να περνούν ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και το νησί Λαράκ, τον «σταθμό διοδίων της Τεχεράνης», κατά την ορολογία της ναυτιλιακής επιθεώρησης Lloyd’s List. Το δρομολόγιο εξόδου από τον Κόλπο περνά νότια του νησιού αυτού κι αποφεύγει την πιο ομαλή διαδρομή, πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν.
Οι πρόσφατες διελεύσεις μοιάζουν να έγιναν ακολουθώντας αυτή, την εναλλακτική διαδρομή, που περνά από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.
Οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η οποία συμπεριλάμβανε το πλήρες άνοιγμα του στενού του Χορμούζ, κρίσιμου για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, αφού έκλεισε σχεδόν εντελώς μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου και τελεί ακόμη υπό τον έλεγχο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
Από την 1η Μαρτίου ως την 27η Απριλίου, καταγράφτηκαν 307 διελεύσεις πλοίων που μετέφεραν πρώτες ύλες, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler, ιδιοκτήτριας του ιστότοπου MarineTraffic--αριθμός μειωμένος κατά σχεδόν 95% σε σύγκριση με περιόδους ειρήνης.
Υπό κανονικές συνθήκες, γύρω στο 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που προορίζεται για τις παγκόσμιες αγορές διέρχεται από αυτό το στενό πέρασμα που συνδέει τον Κόλπο με τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς.
Η Χεζμπολάχ λέει ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, ανταποδίδοντας την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από πλευράς του
Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σε ανταπόδοση της δικής του «παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός».
Τονίζοντας πως εκείνο «τήρησε την κατάπαυση του πυρός, ενώ ο εχθρός δεν το έκανε», το κίνημα του Λιβάνου ανέφερε ότι «στοχοποίησε τη ζώνη Μανάρα», στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Ισραήλ, «με ομοβροντία ρουκετών στις 02:30». Δεν είχε αναλάβει την επίθεση για καμιά επίθεση εναντίον του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση, κάπου 24 ώρες νωρίτερα, της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για δυο εβδομάδες, έπειτα από 39 ημέρες του πολέμου που άρχισε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Τεχεράνης στα τέλη Φεβρουαρίου.
Μετά το νέο ιρανικό μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, η Τεχεράνη καλεί ξανά τα πλοία να ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές αλλιώς θα καταστραφούν.
