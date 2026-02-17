Billy Steinberg: Πέθανε ο θρυλικός δημιουργός του «Like a Virgin» της Madonna στα 75

Ο Μπίλι Στάινμπεργκ, δημιουργός τεράστιων επιτυχιών – όπως το «Like a Virgin» της Madonna – πέθανε τη Δευτέρα (16.02.2026) σε ηλικία 75 ετών στο σπίτι του στο Μπρέντγουντ, νικημένος από τον καρκίνο, λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλιά του στις 26 Φεβρουαρίου.

Ο Στάινμπεργκ ήταν ο ιθύνων νους πίσω από μερικά από τα μεγαλύτερα ποπ τραγούδια της δεκαετίας του ’80 και του ’90, συμπεριλαμβανομένων των επιτυχιών «Like a Virgin» της Madonna, «True Colors» της Cyndi Lauper και του «So emotional» της Whitney Houston.

Στη διάρκεια της 40χρονης καριέρας του συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα της ποπ, ανάμεσά τους η Madonna, η Whitney Houston, η Celine Dion, η Cyndi Lauper και οι The Bangles.

Έγραψε επίσης τραγούδια για νεότερους καλλιτέχνες, όπως η Demi Lovato και η JoJo, μετά την αποχώρηση του μακροχρόνιου συνεργάτη του, Τομ Κέλι τη δεκαετία του ’90.

Η οικογένειά του ανέφερε ακόμη ότι «οι στίχοι του συχνά ξεκινούσαν ως βαθιά προσωπικές σκέψεις, οι οποίες μετατρέπονταν σε ύμνους μέσα στους οποίους εκατομμύρια άνθρωποι αναγνώριζαν τον εαυτό τους».

Στην ανακοίνωση προστέθηκε: «Η ζωή του Billy Steinberg ήταν μια απόδειξη της διαχρονικής δύναμης ενός καλογραμμένου τραγουδιού – και της ιδέας ότι η ειλικρίνεια, όταν μελοποιείται, μπορεί να μας ξεπεράσει όλους».

Το Like a Virgin αποτέλεσε τη μεγάλη καλλιτεχνική τομή για τον Steinberg και τον Kelly το 1984, κατακτώντας τα charts παγκοσμίως και φτάνοντας στο νούμερο ένα στις ΗΠΑ. Ακολούθησαν το True Colors, μεγάλη επιτυχία της Cyndi Lauper το 1986, και το So Emotional την επόμενη χρονιά.

Αργότερα έγραψε το Don’t Hold Your Breath για τη Nicole Scherzinger και το Too Little Too Late για τη JoJo, ενώ το 2011 εισήχθη στο Songwriters Hall of Fame.

Το «True Colors» γράφτηκε αρχικά για τη μητέρα του Steinberg, με τη Cyndi Lauper να προσαρμόζει αργότερα τους στίχους ώστε να αναφέρονται σε έναν φίλο της που πέθανε από AIDS.

Σε εκτενέστερη δήλωσή της στο Billboard, η τραγουδίστρια του «Girls Just Wanna Have Fun», Cyndi Lauper, ανέφερε: «Λυπάμαι πολύ για την απώλεια του Billy Steinberg. Ήταν ένας σπουδαίος στιχουργός και ένας υπέροχος συνεργάτης.