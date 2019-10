Brexit: “Παγώνει” τα πάντα ο Τζόνσον μετά την… πικρή νίκη στο Κοινοβούλιο!

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών στη Βουλή των Κοινοτήτων, πως η κυβέρνηση αναστέλλει την εξέταση της συμφωνίας για το Brexit έως ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει αν θα προσφέρει μια παράταση της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από το μπλοκ, πέραν της 31ης Οκτωβρίου.

Αυτό δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός έπειτα από την απόρριψη του χρονοδιαγράμματος συζήτησης και έγκρισης της νομοθεσίας για το Brexit που είχε προτείνει η κυβέρνηση.

«Θα μιλήσω στους Ευρωπαίους ηγέτες για τις προθέσεις μας. Μέχρι να καταλήξουν σε μια απόφαση, θα παύσω αυτό το νομοσχέδιο. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, η πολιτική μας παραμένει πως δεν πρέπει να υπάρξει αναβολή», σημειώνοντας πως θα έχει αργότερα σήμερα συνομιλίες με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για να αποφασίσει ποια είναι τα επόμενα βήματα.

Τόνισε πως είναι ευχάριστο το γεγονός ότι η Βουλή των Κοινοτήτων αποδέχθηκε τις ευθύνες της και ενέκρινε τη συμφωνία, αλλά είπε πως η πρώτη συνέπεια από το σημερινό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Βουλή είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει τις προετοιμασίες για ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

Ο Τζόνσον τόνισε πως το χρονοδιάγραμμα θα ήταν μια εγγύηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρούσε στις 31 Οκτωβρίου με μια συμφωνία.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ έχει απόψε διαβουλεύσεις με τους 27 ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το αίτημα αναβολής της αποχώρησης της Βρετανίας, όπως έγινε γνωστό από την εκπρόσωπό του.

Όπως έγραψε στο Twitter η Μίνα Αντρέεβα, μετά την απόρριψη από τη Βουλή των Κοινοτήτων, του χρονοδιαγράμματος για την εξέταση και επικύρωση της συμφωνίας για το Brexit, όπως το ήθελε η βρετανική κυβέρνηση, ο Τουσκ έχει επαφές με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και συζητά το αίτημα αναβολής του Brexit μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Οι Βρετανοί έχουν βαλθεί να τρελάνουν όλο τον κόσμο με το επικείμενο Brexit καθώς… κατάφεραν ψηφίσουν μεν την συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έφερε ο Μπόρις Τζόνσον και λίγα λεπτά αργότερα να καταψηφίσουν το πρόγραμμα εξπρές του Βρετανού πρωθυπουργού.

Ειδικότερα η Βουλή των Κοινοτήτων απέρριψε απόψε την εσπευσμένη εξέταση του νομοσχεδίου για το Brexit, καταψηφίζοντας το χρονοδιάγραμμα συζήτησης και έγκρισης της νομοθεσίας που είχε προτείνει η κυβέρνηση Τζόνσον. Συνολικά 322 βουλευτές καταψήφισαν το χρονοδιάγραμμα και 308 ψήφισαν υπέρ.

Αυτό αποτελεί τεράστια ήττα για τον Μπόρις Τζόνσον ο οποίος είχε απειλήσει με εκλογές στην περίπτωση που έχασε σε αυτή την κρίσιμη ψηφοφορία και τώρα μένει να δούμε αν θα πραγματοποιήσει την απειλή του.

Ο Τζόνσον κέρδισε την έγκριση του νομοσχεδίου της Συμφωνίας για το Brexit κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του, το πρώτο βήμα προς την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής από το Κοινοβούλιο, ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει στις 31 Οκτωβρίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 329 βουλευτές ψήφισαν υπέρ και 299 κατά του νομοσχεδίου για το Brexit.

UK PM Boris Johnson loses vote on timetable for Brexit bill, meaning government could push for a general electionhttps://t.co/C8OwqNZq0x

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 22, 2019