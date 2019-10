Brexit: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την συμφωνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Βρετανοί έχουν βαλθεί να τρελάνουν όλο τον κόσμο με το επικείμενο Brexit καθώς… κατάφεραν ψηφίσουν μεν την συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έφερε ο Μπόρις Τζόνσον και λίγα λεπτά αργότερα να καταψηφίσουν το πρόγραμμα εξπρές του Βρετανού πρωθυπουργού.

Ειδικότερα η Βουλή των Κοινοτήτων απέρριψε απόψε την εσπευσμένη εξέταση του νομοσχεδίου για το Brexit, καταψηφίζοντας το χρονοδιάγραμμα συζήτησης και έγκρισης της νομοθεσίας που είχε προτείνει η κυβέρνηση Τζόνσον. Συνολικά 322 βουλευτές καταψήφισαν το χρονοδιάγραμμα και 308 ψήφισαν υπέρ.

Αυτό αποτελεί τεράστια ήττα για τον Μπόρις Τζόνσον ο οποίος είχε απειλήσει με εκλογές στην περίπτωση που έχασε σε αυτή την κρίσιμη ψηφοφορία και τώρα μένει να δούμε αν θα πραγματοποιήσει την απειλή του.

Ο Τζόνσον κέρδισε την έγκριση του νομοσχεδίου της Συμφωνίας για το Brexit κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του, το πρώτο βήμα προς την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής από το Κοινοβούλιο, ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει στις 31 Οκτωβρίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 329 βουλευτές ψήφισαν υπέρ και 299 κατά του νομοσχεδίου για το Brexit.

UK PM Boris Johnson loses vote on timetable for Brexit bill, meaning government could push for a general electionhttps://t.co/C8OwqNZq0x

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 22, 2019