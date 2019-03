Όπως μεταδίδει το Sky News, ο Τζέρεμι Κόρμπιν επισκεπτόταν χώρο μουσουλμάνων στο Φίνσμπουρι Παρκ όταν ένας υποστηρικτής του Brexit του πέταξε ένα αυγό. Αμέσως επενέβησαν αστυνομικοί και τον συνέλαβαν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του Sky Νews ο Κόρμπιν δεν τραυματίσθηκε από το αυγό…

Jeremy Corbyn hit by egg during visit in north London https://t.co/8F6BkhbI9G

— Sky News (@SkyNews) March 3, 2019